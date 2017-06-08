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ОФИЦИАЛЬНО: Рикардо Родригес – игрок Милана

24-летний швейцарец подписал с итальянским клубом 4-летний контракт

  • 08.06.2017 22:56
  • 195 просмотров
  • 1 комментария
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ФК Милан. Рикардо Родригес (слева)
© ФК Милан. Рикардо Родригес (слева)

Милан подписал контракт с защитником «Вольфсбурга» Рикардо Родригесом. Швейцарский футболист подписал с миланским клубом 4-летнее соглашение.

Сообщается, что сумма трансфера может составить 18 миллионов евро.

Родригес перешел в «Вольфсбург» из «Цюриха» зимой 2012 года. С тех пор он провел за «волков» 184 матча во всех турнирах, в которых забил 22 гола.

Источник — ФК Милан

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Комментарии
    TheVIPER
    online
      TheVIPER, 08.06.2017 23:09
    0
    24-летний??? о_О
    Почему-то казалось,что ему лет 30 уже
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