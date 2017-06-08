ОФИЦИАЛЬНО: Рикардо Родригес – игрок Милана

Милан подписал контракт с защитником «Вольфсбурга» Рикардо Родригесом. Швейцарский футболист подписал с миланским клубом 4-летнее соглашение.
Сообщается, что сумма трансфера может составить 18 миллионов евро.
Родригес перешел в «Вольфсбург» из «Цюриха» зимой 2012 года. С тех пор он провел за «волков» 184 матча во всех турнирах, в которых забил 22 гола.
Источник — ФК Милан
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Почему-то казалось,что ему лет 30 уже
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