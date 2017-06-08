ЗИНЧЕНКО: «Надеюсь, молодые футболисты не повторят моих ошибок»

Полузащитник молодежной сборной Украины Александр Зинченко рассказал о злополучном удалении в полуфинальном матче Мемориала Лобановского против сборной Черногории.
«После матча я зашел в раздевалку и извинился перед тренерским штабом, футболистами. Так вести себя на поле нельзя, просто тогда победили эмоции.
Также я извинился и перед арбитрами. Надеюсь, что молодые футболисты не повторят моих ошибок», - сказал Зинченко.
Источник — ТК Футбол
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