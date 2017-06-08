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ЗИНЧЕНКО: «Надеюсь, молодые футболисты не повторят моих ошибок»

Хавбек сборной Украины U-21 – об удалении в полуфинале

  • 08.06.2017 22:40
  • 838 просмотров
  • 2 комментария
Метки
ФФУ. Александр Зинченко
© ФФУ. Александр Зинченко

Полузащитник молодежной сборной Украины Александр Зинченко рассказал о злополучном удалении в полуфинальном матче Мемориала Лобановского против сборной Черногории.

«После матча я зашел в раздевалку и извинился перед тренерским штабом, футболистами. Так вести себя на поле нельзя, просто тогда победили эмоции.

Также я извинился и перед арбитрами. Надеюсь, что молодые футболисты не повторят моих ошибок», - сказал Зинченко.

Источник — ТК Футбол

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Комментарии
    airwolf77
      airwolf77, 08.06.2017 22:54
    -1
    понабирался наглости у уфимских бурятов...долго отрываться теперь будеш
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    Artur Sarhsyan
    online
    Artur Sarhsyan, 08.06.2017 23:09
    0
    Ветеран, ёпта
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