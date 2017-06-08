Сержиу Консейсау возглавил Порту

Бывший тренер «Нанта» Сержиу Консейсау подписал контракт с «Порту». Трудовое соглашение португальского специалиста рассчитано на 2 года.
Консейсау имел действующий контракт с «Нантом» до 2020 года, но руководство «Порту» выплатило «канарейкам» компенсацию, которая устроила французов.
Предыдущий тренер «Порту» Нуну Эшпириту Санту ушел из клуба по взаимному согласию сторон.
Источник — ФК Порту
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