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Сержиу Консейсау возглавил Порту

Контракт португальского специалиста рассчитан на 2 года

  • 08.06.2017 22:33
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fcporto.pt. Сержиу Консейсау (справа)
© fcporto.pt. Сержиу Консейсау (справа)

Бывший тренер «Нанта» Сержиу Консейсау подписал контракт с «Порту». Трудовое соглашение португальского специалиста рассчитано на 2 года.

Консейсау имел действующий контракт с «Нантом» до 2020 года, но руководство «Порту» выплатило «канарейкам» компенсацию, которая устроила французов.

Предыдущий тренер «Порту» Нуну Эшпириту Санту ушел из клуба по взаимному согласию сторон.

Источник — ФК Порту

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