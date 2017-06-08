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Председатель правления Славии: Рад, что Коноплянка готов за нас играть

Ярослав Тврдик подтвердил информацию о возможном переходе украинского футболиста в чешскую команду

  • 08.06.2017 21:52
  • 2304 просмотров
  • 2 комментария
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profimedia.cz. Евгений Коноплянка
© profimedia.cz. Евгений Коноплянка

Председатель правления «Славии» Ярослав Тврдик подтвердил информацию о том, что Евгений Коноплянка может продолжить карьеру в чешской команде.

«Очень высоко ценю тот факт, что игрок мирового уровня, которым является Коноплянка, готов играть за «Славию», – написал в своем Twitter Тврдик.

Ранее об интересе к Коноплянке со стороны «Славии» говорил футбольный агент Вячеслав Заховайло.

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Комментарии
    gycb78
    gycb78, 08.06.2017 22:00
    0
    Ты просто еще не знаешь,какую зарплату запросит игрок Мирового уровня
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    Евгений Еременко
      Евгений Еременко, 08.06.2017 22:57
    +2
    не ну а че выйти в лч и проявить там себя. гарантированное место в основе. еще не поздно будет заиграть
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