Председатель правления Славии: Рад, что Коноплянка готов за нас играть

Председатель правления «Славии» Ярослав Тврдик подтвердил информацию о том, что Евгений Коноплянка может продолжить карьеру в чешской команде.
«Очень высоко ценю тот факт, что игрок мирового уровня, которым является Коноплянка, готов играть за «Славию», – написал в своем Twitter Тврдик.
Ранее об интересе к Коноплянке со стороны «Славии» говорил футбольный агент Вячеслав Заховайло.
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