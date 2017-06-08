Александр ГОЛОВКО: «По отдаче и характеру вопросов к игрокам нет»

Главный тренер сборной Украины U-21 Александр Головко прокомментировал поражение финнам в финале Мемориала Лобановского.

«Думаю, что мы сделали шаг вперед. В прошлом году мы заняли третье место, а сегодня – второе. Если смотреть по игре, то мы старались, ребята сделали все для того, чтобы победить, но для этого нужно забивать. А серия пенальти – это лотерея. Результат останется, а игра забудется. Думаю, что мы заслужили этот кубок. Надеюсь, что это поражение станет последней для наших команд в этом месяце.

Уже в августе у нас запланирован сбор перед матчами квалификации на чемпионат мира. Нашим футболистам нужно получать больше практики, ведь многие из них играют только в нашей команде. По отдаче и характеру у меня вопросов к игрокам нет. Спасибо им за эту игру», – сказал Головко.