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Решение о старте СК Днепр-1 во Второй лиге перенесено на 19 июня

Учредители клуба не дали финансовых гарантий для участия в турнире

  • 08.06.2017 20:58
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Решение о старте СК Днепр-1 во Второй лиге перенесено на 19 июня

Решение о включении двух футбольных клубов «Днепр» во Вторую лигу перенесено на десять дней, сообщает 9-й канал.

Федерация футбола Украины еще не приняла решение о переводе ФК «Днепр» (юридическое лицо — ООО ФК «Днепр Днепропетровск») во Вторую лигу, а учредители СК Днепр (ООО СК «Днепр-1») пока не дали финансовых гарантий для участия в турнире, так как для заявки необходимо два миллиона гривен на счету.

Источник — Фан-сайт ФК Днепр

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