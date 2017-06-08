Решение о старте СК Днепр-1 во Второй лиге перенесено на 19 июня

Решение о включении двух футбольных клубов «Днепр» во Вторую лигу перенесено на десять дней, сообщает 9-й канал.
Федерация футбола Украины еще не приняла решение о переводе ФК «Днепр» (юридическое лицо — ООО ФК «Днепр Днепропетровск») во Вторую лигу, а учредители СК Днепр (ООО СК «Днепр-1») пока не дали финансовых гарантий для участия в турнире, так как для заявки необходимо два миллиона гривен на счету.
Источник — Фан-сайт ФК Днепр
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.