Лестер продлил контракт с Шекспиром

Да, сетки конечно него и земля.

Вот так примерно и Шевченко говорит. И результат соответственный...

Да испытывать он может что угодно и злость и ненависть и все вместе взятое .Это его личное дело,...

Ну человек сказал "футбольную" ненависть. Он не сказал про игроков и так далее. Народ х...

вот такие потом свою ненависть воплощают в драках на футбольном поле. Динамовская школа, я так по...