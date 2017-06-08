Лестер продлил контракт с Шекспиром

«Лестер Сити» достиг соглашения с Крейгом Шекспиром по его новому контракту на посту главного тренера команды.
Британский специалист остается работать с командой еще на 3 года.
Напомним, Шекспир заменил в «Лестере» итальянского наставника Клаудио Раньери в конце февраля 2017 года. В заключительных 13 турах АПЛ «лисы» во главе с Шекспиром набрали 23 очка, а также добрались до 1/4 финала Лиги чемпионов.
Источник — ФК Лестер
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.