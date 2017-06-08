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Лестер продлил контракт с Шекспиром

Трудовое соглашение рассчитано на 3 сезона

  • 08.06.2017 20:47
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Plumb Images. Крейг Шекспир
© Plumb Images. Крейг Шекспир

«Лестер Сити» достиг соглашения с Крейгом Шекспиром по его новому контракту на посту главного тренера команды.

Британский специалист остается работать с командой еще на 3 года.

Напомним, Шекспир заменил в «Лестере» итальянского наставника Клаудио Раньери в конце февраля 2017 года. В заключительных 13 турах АПЛ «лисы» во главе с Шекспиром набрали 23 очка, а также добрались до 1/4 финала Лиги чемпионов.

Источник — ФК Лестер

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