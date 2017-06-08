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РЯБОКОНЬ: «Сейчас у меня такое состояние, что хочется взять автомат»

Тренер «Десны» – о договорных матчах

  • 08.06.2017 20:29
  • 1072 просмотров
  • 1 комментария
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footboom.com. Александр Рябоконь
© footboom.com. Александр Рябоконь

Главный тренер «Десны» Александр Рябоконь высказал свое мнение относительно договорных матчей в Украине. 

- Первая лига во многих болельщиков ассоциируется с нечестной игрой, тотализатором, работой с арбитрами. Во втором по силе дивизионе, как и в самой стране – идет борьба с коррупцией, но только на словах. Ничего не меняется. Вы верите, что когда-нибудь Первая лига поборет эти негативные явления и станет более привлекательной?
- Это глобальная проблема для нашего футбола. Она характерна не только для Первой лиги. Думаю, что первенство U-19 и U-21 придумали «конторщики» для своих целей. Приходят новые люди, которые пытаются бороться с этим негативным явлением и начинают с чистого листа разбираться во всех этих ситуациях. Годами расследуют самые незначительные матчи, но люди уходят, а проблемы остаются. Война пчел против меда.

- Возможно, стоит отказаться от проведения чемпионатов U-19 и U-21?
- Скорее всего, да. В половине команд Премьер-лиги 20-летние игроки уже играют в основном составе. Считаю, что одной команды, кроме основной, будет достаточно. То ли это будет команда U-19, то ли U-21.

- Предлагали вам когда-нибудь сдать матч? Люди, которые этим занимаются, очевидно, знают, что бесполезно обращаться ко мне с подобными просьбами. - Чтобы вы сделали, если бы узнали, что футболисты вашей команды играют в нечестные игры?
- Я как-то отвечал на этот вопрос и тогда пошутил, что если бы такое случилось, то я бы застрелился в прямом эфире. Но сейчас у меня такое состояние, что хочется взять автомат.

Источник — Footboom

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Комментарии
    ynanelaha
      ynanelaha, 08.06.2017 20:54
    0
    Взял бы, не взял бы, но тем не менее они отлично гоняют игры dogovornoj-match.ru , да и реально и будут гонять.
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