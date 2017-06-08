Сборная Украины U-21 уступила в финале Мемориала Лобановского

Молодежная сборная Украины уступила в финале мемориала Лобановского сверстникам из Финляндии.
В основное время матча ни одна из команд не смогла поразить ворота соперника, а в серии послематчевых пенальти финны оказались точнее.
Украина – Финляндия 0:0 (по пен. 3:5)
Ранее в матче за 3 место Черногория обыграла Словению со счетом 3:2.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.