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Сборная Украины U-21 уступила в финале Мемориала Лобановского

Украинская молодежь проиграла по пенальти

  • 08.06.2017 20:19
  • 1824 просмотров
  • 3 комментария
Метки
ФФУ
© ФФУ

Молодежная сборная Украины уступила в финале мемориала Лобановского сверстникам из Финляндии.

В основное время матча ни одна из команд не смогла поразить ворота соперника, а в серии послематчевых пенальти финны оказались точнее.

Украина – Финляндия 0:0 (по пен. 3:5)

Ранее в матче за 3 место Черногория обыграла Словению со счетом 3:2.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Sasha3110
      Sasha3110, 08.06.2017 20:36
    +4
    Хорошо что не Мальте!!!
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    Patriot UA
      Patriot UA, 08.06.2017 20:36
    +3
    пороблено, кожен рік одне й те саме...
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    ebumussorov
      ebumussorov, 08.06.2017 21:20
    -4
    Пока дырьнамовские сердца будут тренировать сборные,такие результаты будут продолжаться.
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