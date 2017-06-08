Бывший полузащитник «Днепра» Евгений Коноплянка рассказа о том, как пытался уйти в топ-чемпионат за год до окончания контракта.

«За год до того как уходить из «Днепра», я предупреждал руководство клуба, что я хочу играть в европейском чемпионате. Говорил: «Продавайте меня, пока дают хорошие деньги, я не хочу уходить бесплатно». Для меня главное, чтобы мой родной клуб заработал, а не кто-то другой.

Не знаю, почему не продали тогда. За год до окончания моего контракта «Ливерпуль» предлагал 25 миллионов евро. Тогда это были немаленькие деньги, а сейчас за них можно еще один чемпионат купить (смеется).

Мне тогда сказали, что через полгода уйдешь в лучший клуб. Как бы я не просил, меня не слушали», - сказал Коноплянка.