Бывший полузащитник «Днепра» Евгений Коноплянка рассказа о том, как пытался уйти в топ-чемпионат за год до окончания контракта.
«За год до того как уходить из «Днепра», я предупреждал руководство клуба, что я хочу играть в европейском чемпионате. Говорил: «Продавайте меня, пока дают хорошие деньги, я не хочу уходить бесплатно». Для меня главное, чтобы мой родной клуб заработал, а не кто-то другой.
Не знаю, почему не продали тогда. За год до окончания моего контракта «Ливерпуль» предлагал 25 миллионов евро. Тогда это были немаленькие деньги, а сейчас за них можно еще один чемпионат купить (смеется).
Мне тогда сказали, что через полгода уйдешь в лучший клуб. Как бы я не просил, меня не слушали», - сказал Коноплянка.
Источник — #FootballHub
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там в шальке тепер так голову чухають, шо огого))). не можуть поняти, як вони самі себе так намахали.
ila-pro-slavii-cesky-mistr-by-mel-ziskat-kapitana-dnepru.html
- Салют отдаю.
- И хорошо брали?
ila-pro-slavii-cesky-mistr-by-mel-ziskat-kapitana-dnepru.html
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