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Евгений КОНОПЛЯНКА: «Ливерпуль давал за меня 25 миллионов»

Экс-игрок «Днепра» вспомнил события, которые предшествовали его переходу из «Днепра» в «Севилью»

  • 08.06.2017 19:51
  • 769 просмотров
  • 6 комментария
Метки
ФК Шальке. Евгений Коноплянка
© ФК Шальке. Евгений Коноплянка

Бывший полузащитник «Днепра» Евгений Коноплянка рассказа о том, как пытался уйти в топ-чемпионат за год до окончания контракта.

«За год до того как уходить из «Днепра», я предупреждал руководство клуба, что я хочу играть в европейском чемпионате. Говорил: «Продавайте меня, пока дают хорошие деньги, я не хочу уходить бесплатно». Для меня главное, чтобы мой родной клуб заработал, а не кто-то другой.

Не знаю, почему не продали тогда. За год до окончания моего контракта «Ливерпуль» предлагал 25 миллионов евро. Тогда это были немаленькие деньги, а сейчас за них можно еще один чемпионат купить (смеется).

Мне тогда сказали, что через полгода уйдешь в лучший клуб. Как бы я не просил, меня не слушали», - сказал Коноплянка.

Источник — #FootballHub

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Комментарии
    bonv
    online
      bonv, 08.06.2017 19:56
    +1
    Живи не спогадами Конопля.. Доказуй свої амбіції грою на полі. А то говориш багато а граєш все гірше..
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    Coffkin
    Coffkin, 08.06.2017 19:57
    0
    справжній нулик.
    там в шальке тепер так голову чухають, шо огого))). не можуть поняти, як вони самі себе так намахали.
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    digital_summer
    online
      digital_summer, 08.06.2017 19:59
    0
    В этой фразе все, что вы хотели знать о Коноплянке. Он мнит себя великим футболистом, а на деле достиг очень малого
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    Entropian
    online
    Entropian, 08.06.2017 20:04
    0
    Алё авторы-пейсатели, что там с Русланом Ротанем? Мне в Чехии все уши прожужжали, что он переходит в пражскую Славию, а на сайте тишина. Кстате, Коноплюху туда тоже сватают. Кароче, вот: http://isport.blesk.cz/clanek/fotbal-1-liga-rocnik-2017-18/305066/dalsi-pos
    ila-pro-slavii-cesky-mistr-by-mel-ziskat-kapitana-dnepru.html
    Ссылка
    serge1234
    online
      serge1234, 08.06.2017 20:06
    0
    - Папа, а что это ты на фото делаешь?
    - Салют отдаю.
    - И хорошо брали?
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    jwls
    online
      jwls, 08.06.2017 20:10
    0
    Entropian, 08.06.2017 20:04
    Алё авторы-пейсатели, что там с Русланом Ротанем? Мне в Чехии все уши прожужжали, что он переходит в пражскую Славию, а на сайте тишина. Кстате, Коноплюху туда тоже сватают. Кароче, вот: http://isport.blesk.cz/clanek/fotbal-1-liga-rocnik-2017-18/305066/dalsi-pos
    ila-pro-slavii-cesky-mistr-by-mel-ziskat-kapitana-dnepru.html
    Еще 3 дня назад здесь была новость об этом: http://football.sport.ua/news/346495
    Ссылка
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