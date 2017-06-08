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Артем БЕСЕДИН: «Испытываю футбольную ненависть к Шахтеру»

Форвард «Динамо» – о принципиальном сопернике

  • 08.06.2017 19:39
  • 559 просмотров
  • 2 комментария
Метки
ФК Динамо Киев. Артем Беседин
© ФК Динамо Киев. Артем Беседин

Нападающий «Динамо» Артем Беседин рассказал о противостоянии с принципиальным соперником.

— В свое время вы отказали «Шахтеру». Чем руководствовались?
— Это было очень давно, на уровне академий клубов. Я не видел смысла переходить в «Шахтер», поэтому отказал, о чем не жалею. С детства я мечтал попасть в «Динамо» и ждал предложения от них. И дождался.

— Испытываете ли вы футбольную ненависть к «Шахтеру»?
— Испытываю.

— Проигрыш «Шахтеру» надолго выбивает из колеи?
— Выбивает, но ненадолго. Самое обидное поражение потерпели в финале Кубка Украины. Я часто прокручивал моменты того матча и представлял, где и как можно было сыграть по-другому. Но выводы мы сделали, и в следующем сезоне такое не повторится.

— Уже объявили новый тренерский штаб во главе с Александром Хацкевичем. Назначение Хацкевича обусловлено тем, что он хорошо знает молодежь?
— Это выбор и желание президента. Хацкевич был тренером «Динамо‑2», дубля. Конечно, мы все хорошо его знаем и будем делать всё зависящее от нас, чтобы не подвести Хацкевича. Я уверен, что всё будет хорошо.

Источник — Журнал «Футбол»

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Комментарии
    mafa12
      mafa12, 08.06.2017 20:00
    0
    чёто этот тормоз сегодня много лишнего наговорил...в футболе ноль.пустое место.но интервью раздаёт...
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    VolDer102
    online
      VolDer102, 08.06.2017 20:05
    0
    В футболі не повинно бути ненависті, навпаки має бути присутня повага до суперника, одну ж роботу робите.
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