Артем БЕСЕДИН: «Испытываю футбольную ненависть к Шахтеру»

Нападающий «Динамо» Артем Беседин рассказал о противостоянии с принципиальным соперником.

— В свое время вы отказали «Шахтеру». Чем руководствовались?

— Это было очень давно, на уровне академий клубов. Я не видел смысла переходить в «Шахтер», поэтому отказал, о чем не жалею. С детства я мечтал попасть в «Динамо» и ждал предложения от них. И дождался.

— Испытываете ли вы футбольную ненависть к «Шахтеру»?

— Испытываю.

— Проигрыш «Шахтеру» надолго выбивает из колеи?

— Выбивает, но ненадолго. Самое обидное поражение потерпели в финале Кубка Украины. Я часто прокручивал моменты того матча и представлял, где и как можно было сыграть по-другому. Но выводы мы сделали, и в следующем сезоне такое не повторится.

— Уже объявили новый тренерский штаб во главе с Александром Хацкевичем. Назначение Хацкевича обусловлено тем, что он хорошо знает молодежь?

— Это выбор и желание президента. Хацкевич был тренером «Динамо‑2», дубля. Конечно, мы все хорошо его знаем и будем делать всё зависящее от нас, чтобы не подвести Хацкевича. Я уверен, что всё будет хорошо.