Сборная Саудовской Аравии отказалась почтить жертв теракта в Лондоне

Сборная Саудовской Аравии отказалась проводить минуту молчания в память о жертвах недавнего теракта в Лондоне.
Игроки не стали выстраиваться в линию в центре поля после того, как диктор по стадиону в Аделаиде объявил минуту молчания. Вместо этого они встали в игровую схему.
Совсем неудивительно, что австралийские болельщики сразу же после окончания минуты молчания освистали команду соперников.
Матч отбора к чемпионату мира 2018 года между Австралией и Саудовской Аравией закончился в пользу хозяев со счетом 3:2.
Источник — Twitter
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