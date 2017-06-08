Сборная Саудовской Аравии отказалась почтить жертв теракта в Лондоне

Сборная Саудовской Аравии отказалась проводить минуту молчания в память о жертвах недавнего теракта в Лондоне.

Игроки не стали выстраиваться в линию в центре поля после того, как диктор по стадиону в Аделаиде объявил минуту молчания. Вместо этого они встали в игровую схему.

Совсем неудивительно, что австралийские болельщики сразу же после окончания минуты молчания освистали команду соперников.

Матч отбора к чемпионату мира 2018 года между Австралией и Саудовской Аравией закончился в пользу хозяев со счетом 3:2.