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Сборная Саудовской Аравии отказалась почтить жертв теракта в Лондоне

Во время минуты молчания футболисты повели себя недостойно

  • 08.06.2017 19:32
  • 520 просмотров
  • 3 комментария
Метки
thescottishsun.co.uk
© thescottishsun.co.uk

Сборная Саудовской Аравии отказалась проводить минуту молчания в память о жертвах недавнего теракта в Лондоне.

Игроки не стали выстраиваться в линию в центре поля после того, как диктор по стадиону в Аделаиде объявил минуту молчания. Вместо этого они встали в игровую схему.

Совсем неудивительно, что австралийские болельщики сразу же после окончания минуты молчания освистали команду соперников.

Матч отбора к чемпионату мира 2018 года между Австралией и Саудовской Аравией закончился в пользу хозяев со счетом 3:2.

Источник — Twitter

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Комментарии
    airwolf77
    online
      airwolf77, 08.06.2017 19:40
    +4
    а вице-спикер госдумы РФ" Что бы там все в Европе сдохли"....после теракта в Бельгии....православный игил,похуже будет.от плешивого х@ла,и жертв в десятки раз больше
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    Rustam OldBoy
      Rustam OldBoy, 08.06.2017 19:43
    +3
    кошмар
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    VolDer102
    online
      VolDer102, 08.06.2017 20:09
    0
    Моторошно, правда сьомий номер показав, що він Людина
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