ФЕДОРЧУК: «Если Десну допустили к Первой лиге, должны принять и в УПЛ»

Главный тренер «Энергии» Олег Федорчук поделился мнением о ситуации с недопуском «Десны» в Премьер-лигу.

«Трудно быть объективным в этой ситуации, так я очень хорошо знаю тренеров «Десны» – и главного тренера, и его помощников. Много моих воспитанников играет в Чернигове, со многими игроками работал – неудивительно, что мои симпатии на стороне «Десны».

О проблемах в Чернигове, которые сейчас всплыли, я слышал еще раньше. Но в то же время задаю себе вопрос, чем отличаются требования первой лиги от УПЛ?

Мне кажется, что они должны быть одинаковы для всех, если допустили к соревнованиям в Первой лиге, то уже должны принимать и в УПЛ. А не дотягивать до финиша и обижать таким образом игроков, тренеров, болельщиков и всю футбольную общественность.

Это просто подмена понятий. Грубый пример, но все же: дорожные правила одинаковы для всех – и в селах, и в городах нельзя проезжать на знак стоп, почему здесь не так?

Возмущает, что допускают, а потом говорят, что напрасно бежали дистанцию. Думаю, что ФФУ и ПФЛ должны совместными усилиями решать эту проблема, вина на той стороне, которая изначально допустила клуб к соревнованиям», – сказал Федорчук.