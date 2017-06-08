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ФЕДОРЧУК: «Если Десну допустили к Первой лиге, должны принять и в УПЛ»

Наставник «Энергии» – о недопуске черниговского клуба в Премьер-лигу

  • 08.06.2017 19:13
  • 358 просмотров
  • 1 комментария
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fcenergiya.com.ua. Олег Федорчук
© fcenergiya.com.ua. Олег Федорчук

Главный тренер «Энергии» Олег Федорчук поделился мнением о ситуации с недопуском «Десны» в Премьер-лигу.

«Трудно быть объективным в этой ситуации, так я очень хорошо знаю тренеров «Десны» – и главного тренера, и его помощников. Много моих воспитанников играет в Чернигове, со многими игроками работал – неудивительно, что мои симпатии на стороне «Десны».

О проблемах в Чернигове, которые сейчас всплыли, я слышал еще раньше. Но в то же время задаю себе вопрос, чем отличаются требования первой лиги от УПЛ?

Мне кажется, что они должны быть одинаковы для всех, если допустили к соревнованиям в Первой лиге, то уже должны принимать и в УПЛ. А не дотягивать до финиша и обижать таким образом игроков, тренеров, болельщиков и всю футбольную общественность.

Это просто подмена понятий. Грубый пример, но все же: дорожные правила одинаковы для всех – и в селах, и в городах нельзя проезжать на знак стоп, почему здесь не так?

Возмущает, что допускают, а потом говорят, что напрасно бежали дистанцию. Думаю, что ФФУ и ПФЛ должны совместными усилиями решать эту проблема, вина на той стороне, которая изначально допустила клуб к соревнованиям», – сказал Федорчук.

Источник — Facebook.com

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Комментарии
    Hackerpro
    online
    Hackerpro, 08.06.2017 20:08
    0
    Здравая мысль умного человека, надо было еще раньше говорить, что есть серйозные проблемы, а не за несколько дней до заседания, когда уже неадекватным болелам Вереса дойдет!
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