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При Шекспире Лестер стал шестым в АПЛ по количеству набранных очков

За 13 туров «лисы» набрали на 2 очка больше, чем за 25 матчей при Раньери

  • 08.06.2017 18:41
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УЕФА. Крейг Шекспир
© УЕФА. Крейг Шекспир

После отставки Клаудио Раньери в конце февраля текущего года, «Лестер» занимал в чемпионате Англии 17 место с 21 набранным очком в 25 матчах.

С приходом на тренерский мостик Крейга Шекспира игра «лис» преобразилась, и команда смогла завершить сезон на 12 месте. Более того, при новом тренере «Лестер» стал 6 по количеству набранных очков в оставшихся матчах чемпионата.

Источник — WhoScored.com

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