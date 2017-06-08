При Шекспире Лестер стал шестым в АПЛ по количеству набранных очков

После отставки Клаудио Раньери в конце февраля текущего года, «Лестер» занимал в чемпионате Англии 17 место с 21 набранным очком в 25 матчах.

С приходом на тренерский мостик Крейга Шекспира игра «лис» преобразилась, и команда смогла завершить сезон на 12 месте. Более того, при новом тренере «Лестер» стал 6 по количеству набранных очков в оставшихся матчах чемпионата.