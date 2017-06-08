Месси пробрел в Испании отель за 30 миллионов евро

Артем БЕСЕДИН: «Глупо по политическим причинам отказываться от ЧМ»беседин,глупо вообще с твоей ст...

Він же лепече те, що почув від старших - від клубних працівників, а ті терміном "па палитиче...

надеюсь что в мокшебурятии не будет чм,радиоактивный пепел или ополченцы Кавказа вновь восстанут...

помню соцопрос в Украине в 1990-х годах,это для бурятов цифры,русскими себя считали 8 млн.челове...

Из фильма. Прям про тебя. - Грузин? - Да, а почему вы так решили?- Руки из жо...ы растут У т...

Ох как поцреоты рьяно защищают свою родину минусуя мои коменты)) ну конечно, тут воевать легче и ...