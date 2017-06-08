Месси пробрел в Испании отель за 30 миллионов евро

Футболист испанской «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси приобрел четырехзвездочный отель в муниципалитете Ситжес, расположенном в 40 км от каталонской столицы.
По информации испанских СМИ, стоимость гостиницы, расположенной недалеко от моря, составила около €30 млн. В здании, которое было построено в 2013 году, насчитывается 77 номеров. В высокий сезон цена за ночь в отеле составляет €250-300. В нем имеется спа-центр, бассейн, бар с панорамными видами.
Согласно «Форбс», Месси занимает третье место в списке самых высокооплачиваемых спортсменов мира.
Источник — ТАСС
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