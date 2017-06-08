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Фінляндія – Україна: усі квитки продані

Збірну України у Тампере приїдуть підтримати 800 українських уболівальників

  • 08.06.2017 18:11
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ФФУ
© ФФУ

800 квитків у сектор для українських вболівальників, виділені Футбольною Асоціацією Фінляндії на матч відбору ЧС-2018 із командою України згідно регламентних норм, наразі продані. Тож, у день матчу у касі стадіону «Ратіна» реалізація квитків відбуватися не буде.

Каса працюватиме лише у якості обмінного пункту сертифікатів E-sport на квитки.

Розклад роботи каси:

-  11 червня з 17:00 до 19:00.

-  Місце розташування каси: біля входу на сектор D5.

Для отримання квитків обов’язково необхідно мати при собі роздрукований сертифікат та закордонний паспорт.

Також нагадуємо, що в рамках спільного проекту Федерації футболу України та Нового преміум-спонсора національної збірної команди України з футболу – «Першої приватної броварні», «Вірні збірній», підтримати національну збірну вирушить 400 вболівальників. А разом з реалізованими на E-sport квитками, на трибунах фінської «Ратіни» збереться 800 українських вболівальників.

Источник — Федерация футбола Украины

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