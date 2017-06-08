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Артем БЕСЕДИН: «Глупо по политическим причинам отказываться от ЧМ»

Нападающий сборной Украины - о возможном выходе команды в финальную часть ЧМ в России

  • 08.06.2017 17:26
  • 1254 просмотров
  • 29 комментария
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Footboom.com. Артем Беседин
© Footboom.com. Артем Беседин
Форвард киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Беседин прокомментировал возможный выход национальной команды на чемпионат мира в Россию.
 
— Желаете ли вы удачи Виде и наоборот, когда разъезжаетесь по сборным?
— Конечно. Желаем неудачи мы только в очных играх. Однако самое важное во всем этом, чтобы обошлось без травм и Домагой вернулся в «Динамо» целым и невредимым.
 
— С Хорватией играть в последнем туре. Вы за то, чтобы хорваты досрочно вышли на ЧМ и «помогли» Украине?
— Я за досрочное первое место Украины. А там, если что, мы уже поможем (смеется). Украина первая, Хорватия — вторая. Вот такой расклад устроит.
 
— Видите ли вы сборную Украины на ЧМ в России? Я имею в виду, если пройдем отбор...
— Слушайте, мы играем ради того, чтобы поехать на чемпионат мира! Я не вижу никаких причин, чтобы туда не ехать. По-моему, вопрос такой вообще не должен стоять. Глупо по политическим причинам отказываться от чемпионата мира.
 
— Патриотизм и сборная. Считаете ли вы, что каждый игрок должен петь гимн?
— Да. И не только те, кто на поле, но и запасные. Все вместе.
 
— Как отнеслись бы к Марлосу в сборной?
— Это сильный футболист, который точно не помешал бы нашей команде. Но выбор за ним и Андреем Николаевичем.
 
— Как вы считаете, в Украине очень серьезный дефицит толковых форвардов?
— Высокую планку не так просто держать, особенно в тех условиях, с которыми столкнулась Украина в последние годы. Наш чемпионат заметно просел. Трудно играть на уровне сборных при таком чемпионате. Но ни в коем случае нельзя опускать руки. Нужно стараться, и я уверен, что все получится.
 

Источник — Динамо Киев от Шурика

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Комментарии
    Tyigena
    online
      Tyigena, 08.06.2017 18:18
    +1
    Grusin_Gori, 08.06.2017 18:15
    Владимир Копяк, 08.06.2017 17:58
    Более чем уверен, что если этому футболисту принесут повестку с военкомата, то его не будет в Украине в течении одного часа. Удел защищать Родину - бедных, убогих и патриотов, к коим Беседин не относится.

    Володенька. Мы не раз уже убеждались на куче примеров, не буду указывать, чьих деток отмазывали от армии. Да и ты со скоростью пули рванешь отмазывать своего сынка или отправишь его к тетке в ту же Россию, с которой мы якобы воюем. И знаешь почему - потому что все знают, какое это гнусное и бессмысленное АТО. Крым ведь никто не рискует освобождать.
    босота ты я так понял впереди женщин и детей или все таки за ними?
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    Grusin_Gori
      Grusin_Gori, 08.06.2017 18:18
    -15
    Комментарий свернут. Показать
    andyck09, 08.06.2017 18:13
    Какие то у нас спортсмены, чем дальше - тем тупее... Как спортсмен-сборник не может быть патриотом??? Это нонсенс?! Какая нафрен политика??? Идиот якийсь...
    А может у него просто голова на плечах, а не каструля.
    А то развелось дыванных воинов и патриотов, которые старух и пенсионеров щемят и избивают на митингах Первомая или Дня Победы.
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    andyck09
    online
      andyck09, 08.06.2017 18:21
    0
    pulse240, 08.06.2017 18:12
    Владимир Копяк, 08.06.2017 17:58
    Более чем уверен, что если этому футболисту принесут повестку с военкомата, то его не будет в Украине в течении одного часа. Удел защищать Родину - бедных, убогих и патриотов, к коим Беседин не относится.

    Сначала надо защитить родину от поехавшего с катушек Порошенко и его долбанутых приспешников. До этого в армию ни нагой. Дохнуть непонятно за что я тоже не буду.
    Восприятие своей Родины не связано с какими-либо политиками (Порошенко и т.п. не важно кто). Политики приходят и уходят. Кто то запомнится, а кто-то - нет. Не надо путать божий дар с яешней... Думай головой, когда пишешь "дохнуть непонятно за что"... Больше похоже на слова троля засланного...
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    pulse240
    pulse240, 08.06.2017 18:23
    +2
    Комментарий свернут. Показать
    Ох как поцреоты рьяно защищают свою родину минусуя мои коменты)) ну конечно, тут воевать легче и безопасние, чем в АТО ))
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    serge1234
      serge1234, 08.06.2017 18:23
    +1
    Grusin_Gori, 08.06.2017 18:18
    andyck09, 08.06.2017 18:13
    Какие то у нас спортсмены, чем дальше - тем тупее... Как спортсмен-сборник не может быть патриотом??? Это нонсенс?! Какая нафрен политика??? Идиот якийсь...

    А может у него просто голова на плечах, а не каструля.А то развелось дыванных воинов и патриотов, которые старух и пенсионеров щемят и избивают на митингах Первомая или Дня Победы.
    Из фильма. Прям про тебя.
    - Грузин?
    - Да, а почему вы так решили?
    - Руки из жо...ы растут
    У тебя еще голова оттуда произрастает. Одень на нее выварку, в которой черный ящик с вашего Ту-154 тащили, ну чтобы правосеки не облучили
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    airwolf77
    online
      airwolf77, 08.06.2017 18:26
    +2
    помню соцопрос в Украине в 1990-х годах,это для бурятов цифры,русскими себя считали 8 млн.человек....сейчас аж 6 % от общего числа граждан Украины....вот вам и расеявперденизм в действии
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    airwolf77
    online
      airwolf77, 08.06.2017 18:32
    +1
    надеюсь что в мокшебурятии не будет чм,радиоактивный пепел или ополченцы Кавказа вновь восстанут.да похрен что.лишь бы мышебратьев не было.
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    VolDer102
    online
      VolDer102, 08.06.2017 18:33
    +1
    Він же лепече те, що почув від старших - від клубних працівників, а ті терміном "па палитическим мативам" ладні називати і війну з РФ, і спроби реформування системи. Чи більше слухаю таких,тим менше бажаю, аби такі в перервах між матчами ЧС2018 "откравенничали" росйським журналістам про "дружбу народов", "незаконное правительства", про "наш" футбол.
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    Tyigena
    online
      Tyigena, 08.06.2017 18:39
    0
    Артем БЕСЕДИН: «Глупо по политическим причинам отказываться от ЧМ»
    беседин,глупо вообще с твоей стороны эту тему обсуждать!
    по политическим мотивам-бойкотировали ОИ!
    так что ,ты сначала научись играть в футбол,а потом рассказывай свои полюции
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