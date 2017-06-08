Артем БЕСЕДИН: «Глупо по политическим причинам отказываться от ЧМ»

Форвард киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Беседин прокомментировал возможный выход национальной команды на чемпионат мира в Россию.

— Желаете ли вы удачи Виде и наоборот, когда разъезжаетесь по сборным?

— Конечно. Желаем неудачи мы только в очных играх. Однако самое важное во всем этом, чтобы обошлось без травм и Домагой вернулся в «Динамо» целым и невредимым.

— С Хорватией играть в последнем туре. Вы за то, чтобы хорваты досрочно вышли на ЧМ и «помогли» Украине?

— Я за досрочное первое место Украины. А там, если что, мы уже поможем (смеется). Украина первая, Хорватия — вторая. Вот такой расклад устроит.

— Видите ли вы сборную Украины на ЧМ в России? Я имею в виду, если пройдем отбор...

— Слушайте, мы играем ради того, чтобы поехать на чемпионат мира! Я не вижу никаких причин, чтобы туда не ехать. По-моему, вопрос такой вообще не должен стоять. Глупо по политическим причинам отказываться от чемпионата мира.

— Патриотизм и сборная. Считаете ли вы, что каждый игрок должен петь гимн?

— Да. И не только те, кто на поле, но и запасные. Все вместе.

— Как отнеслись бы к Марлосу в сборной?

— Это сильный футболист, который точно не помешал бы нашей команде. Но выбор за ним и Андреем Николаевичем.

— Как вы считаете, в Украине очень серьезный дефицит толковых форвардов?

— Высокую планку не так просто держать, особенно в тех условиях, с которыми столкнулась Украина в последние годы. Наш чемпионат заметно просел. Трудно играть на уровне сборных при таком чемпионате. Но ни в коем случае нельзя опускать руки. Нужно стараться, и я уверен, что все получится.