Артем БЕСЕДИН: «Глупо по политическим причинам отказываться от ЧМ»

Форвард киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Беседин прокомментировал возможный выход национальной команды на чемпионат мира в Россию.
— Желаете ли вы удачи Виде и наоборот, когда разъезжаетесь по сборным?
— Конечно. Желаем неудачи мы только в очных играх. Однако самое важное во всем этом, чтобы обошлось без травм и Домагой вернулся в «Динамо» целым и невредимым.
— С Хорватией играть в последнем туре. Вы за то, чтобы хорваты досрочно вышли на ЧМ и «помогли» Украине?
— Я за досрочное первое место Украины. А там, если что, мы уже поможем (смеется). Украина первая, Хорватия — вторая. Вот такой расклад устроит.
— Видите ли вы сборную Украины на ЧМ в России? Я имею в виду, если пройдем отбор...
— Слушайте, мы играем ради того, чтобы поехать на чемпионат мира! Я не вижу никаких причин, чтобы туда не ехать. По-моему, вопрос такой вообще не должен стоять. Глупо по политическим причинам отказываться от чемпионата мира.
— Патриотизм и сборная. Считаете ли вы, что каждый игрок должен петь гимн?
— Да. И не только те, кто на поле, но и запасные. Все вместе.
— Как отнеслись бы к Марлосу в сборной?
— Это сильный футболист, который точно не помешал бы нашей команде. Но выбор за ним и Андреем Николаевичем.
— Как вы считаете, в Украине очень серьезный дефицит толковых форвардов?
— Высокую планку не так просто держать, особенно в тех условиях, с которыми столкнулась Украина в последние годы. Наш чемпионат заметно просел. Трудно играть на уровне сборных при таком чемпионате. Но ни в коем случае нельзя опускать руки. Нужно стараться, и я уверен, что все получится.
Источник — Динамо Киев от Шурика
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Более чем уверен, что если этому футболисту принесут повестку с военкомата, то его не будет в Украине в течении одного часа. Удел защищать Родину - бедных, убогих и патриотов, к коим Беседин не относится.
Володенька. Мы не раз уже убеждались на куче примеров, не буду указывать, чьих деток отмазывали от армии. Да и ты со скоростью пули рванешь отмазывать своего сынка или отправишь его к тетке в ту же Россию, с которой мы якобы воюем. И знаешь почему - потому что все знают, какое это гнусное и бессмысленное АТО. Крым ведь никто не рискует освобождать.
А то развелось дыванных воинов и патриотов, которые старух и пенсионеров щемят и избивают на митингах Первомая или Дня Победы.
Более чем уверен, что если этому футболисту принесут повестку с военкомата, то его не будет в Украине в течении одного часа. Удел защищать Родину - бедных, убогих и патриотов, к коим Беседин не относится.
Сначала надо защитить родину от поехавшего с катушек Порошенко и его долбанутых приспешников. До этого в армию ни нагой. Дохнуть непонятно за что я тоже не буду.
Какие то у нас спортсмены, чем дальше - тем тупее... Как спортсмен-сборник не может быть патриотом??? Это нонсенс?! Какая нафрен политика??? Идиот якийсь...
А может у него просто голова на плечах, а не каструля.А то развелось дыванных воинов и патриотов, которые старух и пенсионеров щемят и избивают на митингах Первомая или Дня Победы.
- Грузин?
- Да, а почему вы так решили?
- Руки из жо...ы растут
У тебя еще голова оттуда произрастает. Одень на нее выварку, в которой черный ящик с вашего Ту-154 тащили, ну чтобы правосеки не облучили
беседин,глупо вообще с твоей стороны эту тему обсуждать!
по политическим мотивам-бойкотировали ОИ!
так что ,ты сначала научись играть в футбол,а потом рассказывай свои полюции
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