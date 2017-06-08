Моуриньо год прожил в гостинице

Наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо весь год прожил в гостинице, снимая номер за 411 фунтов за ночь. Вместо поисков постоянного жилья Моуриньо предпочитает и дальше снимать номер в 5-звездочном отеле.
За год работы в «Манчестер Юнайтед» главный тренер клуба Жозе Моуриньо потратил 150 тысяч фунтов на проживание в роскошной гостинице. Португалец возглавил клуб год назад, и за все это время Моуриньо так и не приобрел и не арендовал для себя постоянное жилье.
Источник — Euro-football
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