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Моуриньо год прожил в гостинице

Главный тренер МЮ не хочет покупать себе дом в Манчестере

  • 08.06.2017 17:03
  • 1303 просмотров
  • 2 комментария
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Sports.ru. Жозе Моуриньо
© Sports.ru. Жозе Моуриньо
Наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо весь год прожил в гостинице, снимая номер за 411 фунтов за ночь. Вместо поисков постоянного жилья Моуриньо предпочитает и дальше снимать номер в 5-звездочном отеле.
 
За год работы в «Манчестер Юнайтед» главный тренер клуба Жозе Моуриньо потратил 150 тысяч фунтов на проживание в роскошной гостинице. Португалец возглавил клуб год назад, и за все это время Моуриньо так и не приобрел и не арендовал для себя постоянное жилье.
 

Источник — Euro-football

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Комментарии
    kung_vv
    online
      kung_vv, 08.06.2017 17:19
    -2
    Почти 20 лет по съемным квартирам в Киеве. Да, не 411 фунтов за ночь, но я же не Моур))) Хотя стОит сравнить: у меня в худшие (для меня - для страны лучшие) годы уходило до 65% з/п, сейчас плачУ около 30%.
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    Евгений Нескажу
    online
      Евгений Нескажу, 08.06.2017 18:34
    0
    Он бы потратил еще больше денег на собственное жилье, и не факт что он надолго задержится в Манчестере, а деньги вбухает!
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