Моуриньо год прожил в гостинице

Наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо весь год прожил в гостинице, снимая номер за 411 фунтов за ночь. Вместо поисков постоянного жилья Моуриньо предпочитает и дальше снимать номер в 5-звездочном отеле.

За год работы в «Манчестер Юнайтед» главный тренер клуба Жозе Моуриньо потратил 150 тысяч фунтов на проживание в роскошной гостинице. Португалец возглавил клуб год назад, и за все это время Моуриньо так и не приобрел и не арендовал для себя постоянное жилье.