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Сергей ПАЛКИН: «Кучер намерен перебраться в Турцию»

Защитник сборной Украины может оказаться в одном из турецких клубов

  • 08.06.2017 16:55
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Метки
ФК Шахтер Донецк. Сергей Палкин
© ФК Шахтер Донецк. Сергей Палкин
Генеральный директор донецкого «Шахтера» прокомментировал информацию о том, что экс-защитник команды Александр Кучер переедет в турецкую Суперлигу.
 
- Клуб продлевать контракт с Кучером не будет, - говорит Палкин. - Насколько мне известно, Александр намерен продолжить свою карьеру в Турецком чемпионате.
 
Напомним, ранее мы сообщали о возможности Кучера переехать в Турцию. Напомним, «Шахтер» не стал продлевать контракт со своим 34-летним защитником.
 

Источник — Football.ua

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