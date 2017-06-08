Сергей ПАЛКИН: «Кучер намерен перебраться в Турцию»

Генеральный директор донецкого «Шахтера» прокомментировал информацию о том, что экс-защитник команды Александр Кучер переедет в турецкую Суперлигу.
- Клуб продлевать контракт с Кучером не будет, - говорит Палкин. - Насколько мне известно, Александр намерен продолжить свою карьеру в Турецком чемпионате.
Напомним, ранее мы сообщали о возможности Кучера переехать в Турцию. Напомним, «Шахтер» не стал продлевать контракт со своим 34-летним защитником.
Источник — Football.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.