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Ювентус попытается купить Н'Зозин

«Старая синьора» нацелена на хавбека «Севильи»

  • 08.06.2017 16:16
  • 348 просмотров
  • 2 комментария
Метки
ФК Севилья. Стивен НЗонзи
© ФК Севилья. Стивен НЗонзи
Полузащитник «Севильи» Стивен Н’Зонзи вновь интересен «Ювентусу». В марте появилась информация, что «старая синьора» достигла предварительной договорённости с испанцами и переход будет оформлен летом, но с тех пор многое изменилось.
 
«Ювентус» некоторое время интересовался полузащитником «Лиона» Корентеном Толиссо, но решил вернуться к варианту с Н’Зонзи. В контракте 28-летнего футболиста прописана сумма отступных в размере € 40 млн.
 

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Комментарии
    уух
    online
      уух, 08.06.2017 16:33
    +2
    попытается купить Н'Зозин
    ------------------------

    кого-кого???
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    vitaha33
      vitaha33, 08.06.2017 16:50
    0
    Він не для юве, буде тормозити гру
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