Ювентус попытается купить Н'Зозин

Полузащитник «Севильи» Стивен Н’Зонзи вновь интересен «Ювентусу». В марте появилась информация, что «старая синьора» достигла предварительной договорённости с испанцами и переход будет оформлен летом, но с тех пор многое изменилось.
«Ювентус» некоторое время интересовался полузащитником «Лиона» Корентеном Толиссо, но решил вернуться к варианту с Н’Зонзи. В контракте 28-летнего футболиста прописана сумма отступных в размере € 40 млн.
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кого-кого???
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