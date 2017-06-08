Ювентус попытается купить Н'Зозин

Полузащитник «Севильи» Стивен Н’Зонзи вновь интересен «Ювентусу». В марте появилась информация, что «старая синьора» достигла предварительной договорённости с испанцами и переход будет оформлен летом, но с тех пор многое изменилось.

«Ювентус» некоторое время интересовался полузащитником «Лиона» Корентеном Толиссо, но решил вернуться к варианту с Н’Зонзи. В контракте 28-летнего футболиста прописана сумма отступных в размере € 40 млн.