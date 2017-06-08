Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «Славия действительно интересуется Коноплянкой»

Известный агент - об интересе чешского клуба к игроку сборной Украины

  • 08.06.2017 15:45
  • 1310 просмотров
  • 6 комментария
Метки
ФК Шальке. Евгений Коноплянка
© ФК Шальке. Евгений Коноплянка
Агент, работайщий на чешском трансферном рынке, подтвердил информацию о том, что «Славия» заинтересовалась полузащитником «Шальке» Евгением Коноплянкой.
 
«Интерес к Евгению Коноплянке со стороны «Славии» действительно есть.
 
Информация чешских СМИ правдива, но не хочу разглашать подробности», – сказал Заховайло.
 
Ранее была информация, что в «Славию» перейдет капитан «Днепра» Руслан Ротань.

Источник — Footboom

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Amil Aliev
      Amil Aliev, 08.06.2017 15:51
    +4
    Смех да и только
    Ссылка
    alegofich
    alegofich, 08.06.2017 15:54
    +5
    Верес не интересуется ли коноплянкой...?
    Ссылка
    mtitan72
      mtitan72, 08.06.2017 16:45
    +1
    alegofich, 08.06.2017 15:54
    Верес не интересуется ли коноплянкой...?
    ---Не исключено,но то что на заметку Руху попал-это точно.Или Металлист 1925, на матче побывал Маркевич,который возможно в перспективе уже через год,два его начнет тренировать.
    ---Дыма без огня не бывает.В Харькове об этом уже говорят.
    Ссылка
    dimchik1971@ukr.net
    online
      dimchik1971@ukr.net, 08.06.2017 16:56
    +1
    ....я тоже интересуюсь Шевроле Субурбан, часами Брайтлинг и катером фирмы Байлайстер.... и чё ?
    Ссылка
    Arius
    online
      Arius, 08.06.2017 17:00
    0
    Чтобы не сидеть еще год в сцаном газпроме, можно как вариант расценивать плюс тима будет за лч бороться
    ,
    Ссылка
    dimchik1971@ukr.net
    online
      dimchik1971@ukr.net, 08.06.2017 17:01
    0
    Шальке за Е.Коноплянку заплатил реальное бабло, а "Славия" Ротаня хочет подписать как свободного агента и денег на покупку такой "знаменитости" как ЕК вряд ли найдёт.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.