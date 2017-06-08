Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «Славия действительно интересуется Коноплянкой»

Агент, работайщий на чешском трансферном рынке, подтвердил информацию о том, что «Славия» заинтересовалась полузащитником «Шальке» Евгением Коноплянкой.
«Интерес к Евгению Коноплянке со стороны «Славии» действительно есть.
Информация чешских СМИ правдива, но не хочу разглашать подробности», – сказал Заховайло.
Ранее была информация, что в «Славию» перейдет капитан «Днепра» Руслан Ротань.
Источник — Footboom
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---Дыма без огня не бывает.В Харькове об этом уже говорят.
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