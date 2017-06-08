Пеп ГВАРДИОЛА: «Возвращение в Германию? Все возможно»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился своими мыслями о возможном возвращении в чемпионат Германии.
- Я уже никогда не буду наставником сборной Каталонии и «Барселоны». Возвращение в Бундеслигу? Мой контракт с «Манчестер Сити» в силе ещё два года, и я хочу отработать его до конца. А потом посмотрим, все возможно.
Источник — Sport.ua
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