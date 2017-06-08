Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Пеп ГВАРДИОЛА: «Возвращение в Германию? Все возможно»

Наставник «Манчестер Сити» не исключил своего возвращения в Бундеслигу

  • 08.06.2017 15:43
  • 527 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Манчестер Сити. Пеп Гвардиола
© ФК Манчестер Сити. Пеп Гвардиола
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился своими мыслями о возможном возвращении в чемпионат Германии.
 
- Я уже никогда не буду наставником сборной Каталонии и «Барселоны». Возвращение в Бундеслигу? Мой контракт с «Манчестер Сити» в силе ещё два года, и я хочу отработать его до конца. А потом посмотрим, все возможно.
 

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.