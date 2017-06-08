Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Шахтер вошел в топ-25 сильнейших клубов Европы

«Горняки» заняли 18-е место в рейтинге лучших клубов Старого Света

  • 08.06.2017 15:20
  • 232 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Shakhtar.com
© Shakhtar.com
Агентство Gracenote, входящее в группу компаний Nielsen, представило рейтинг ведущих европейских футбольных клубов Euro Club Index.
 
Единственной украинской командой, вошедшей в список, стал «Шахтер», занявший в таблице 18-е место. Отметим, что донецкий клуб улучшил свое положение в рейтинге на 7 позиций.
 
Возглавил рейтинг мадридский «Реал», второе место заняла «Барселона», третье — мюнхенская «Бавария».
 

Источник — ФК Шахтер

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.