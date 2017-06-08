Шахтер вошел в топ-25 сильнейших клубов Европы

Агентство Gracenote, входящее в группу компаний Nielsen, представило рейтинг ведущих европейских футбольных клубов Euro Club Index.
Единственной украинской командой, вошедшей в список, стал «Шахтер», занявший в таблице 18-е место. Отметим, что донецкий клуб улучшил свое положение в рейтинге на 7 позиций.
Возглавил рейтинг мадридский «Реал», второе место заняла «Барселона», третье — мюнхенская «Бавария».
Источник — ФК Шахтер
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