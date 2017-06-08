Мигель Кардосо покинул Шахтер

Мигель Кардосо провел в «Шахтере» четыре года.

«Четыре года назад у меня было желание ощутить новую профессиональную реальность, окунуться в иную атмосферу за рубежом. Хотелось стать частью замечательного клуба и внести личный вклад в его развитие, в результате я принял решение покинуть Португалию и быть частью семьи «Шахтера». Я горжусь тем, что представлял «горняков» с апреля 2013 года. Это невероятные четыре года в Украине!

Хочу отметить мой последний год в первой команде, приход нового наставника и возвращение к большим победам. Отличным опытом стала работа с исполнителями такого высокого уровня и нахождение в тренерском штабе Паулу Фонсеки. Уверен, что успех разовьется так же сильно, как мастерство и амбиции всех игроков, как уровень поддержки наших болельщиков

Пришло время смотреть вперед, принимать новые перспективные вызовы и идти дальше в тренерской карьере. Однажды этот шаг необходимо было бы сделать! У нас в Португалии есть поговорка: «Если тяжело говорить прощай – значит оно того стоило». Чувства сейчас меня переполняют! Признаюсь, это сочетание гордости и печали. Я люблю «Шахтер», люблю Украину. Я очень горжусь тем, что был частью такой семьи четыре года! Спасибо вам! Верю, что мы увидимся снова», - сказал Кардосо.