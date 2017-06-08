Срна – лучший игрок сезона УПЛ по версии InStat

Статистический портал InStat озвучил самых полезных футболистов украинской Премьер-лиги по итогам сезона.

Исходя из подсчета аналитиков портала InStat Football, капитан «горняков» стал самым полезным игроком чемпионата. На счету хорвата 323 балла. На 12 и 15 пунктов от него отстали его партнеры по команде Марлос и Фред соответственно.

Стоит отметить, что первые 6 строчек рейтинга заняли футболисты «Шахтера», а в топ-10 ,кроме горняков, попал только Андрей Ярмоленко.

Единственным футболистом в топ-20 не из «Шахтера» и «Динамо» является экс-игрок луганской «Зари» Александр Караваев, которые вторую половину сезона на правах аренды выступал за турецкий «Фенербахче».