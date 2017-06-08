Игорь СУРКИС: «Не рассматривал иностранцев на замену Реброву»

Игорь Суркис считает, что его решение не приглашать иностранных специалистов в клуб является правильным.

«На самом деле, выбор был довольно широк, причем претенденты стали появляться на горизонте, как только стало известно, что Ребров может не продлить контракт. Кого не рассматривал совершенно точно, так это иностранцев — да они, если говорить о тренерах высокого класса, и не пошли бы сейчас в украинский чемпионат».