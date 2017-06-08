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Игорь СУРКИС: «Не рассматривал иностранцев на замену Реброву»

Президент «Динамо» рассказал о претендентах на пост главного тренера

  • 08.06.2017 14:27
  • 874 просмотров
  • 5 комментария
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ФК Динамо Киев. Игорь Суркис
© ФК Динамо Киев. Игорь Суркис
Игорь Суркис считает, что его решение не приглашать иностранных специалистов в клуб является правильным.
 
«На самом деле, выбор был довольно широк, причем претенденты стали появляться на горизонте, как только стало известно, что Ребров может не продлить контракт. Кого не рассматривал совершенно точно, так это иностранцев — да они, если говорить о тренерах высокого класса, и не пошли бы сейчас в украинский чемпионат».
 
Напомним, что после ухода Реброва «Динамо» возглавил Александр Хацкевич

Источник — Спорт-Экспресс в Украине

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Комментарии
    MaxK86
      MaxK86, 08.06.2017 14:42
    +2
    Понятно. Иностранцы дорогие и мата нашего не понимают )
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    WADO-1976
      WADO-1976, 08.06.2017 14:43
    +4
    А Хацкевич с каких пор не иностранец ? Или Игорек до сих пор в СССР живет ?
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    olgorl
      olgorl, 08.06.2017 14:44
    0
    Зря он бялорусса взял. Он хоч и свой, но сябры они хитрящие, как и куцапы. Одни мы, хухли, бессеребрянники и добродушные. Почти уже европейцы, хоть и дикие еще...
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    darvey77
      darvey77, 08.06.2017 14:49
    -1
    а с каких это пор Хацкевич вдруг стал украинцем?
    да и тут инфа прошла что он будет получать как минимум в 2 раза меньше чем Ребров, так что деньги на усиление состава у Суркиса есть
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    olegkrivbas
      olegkrivbas, 08.06.2017 14:53
    +1
    Пане Суркіс!! Забуваєтеся!!!Виж обіцяли, що після Реброва неодмінно буде іноземець!!!
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