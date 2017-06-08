Игорь СУРКИС: «Не рассматривал иностранцев на замену Реброву»

Игорь Суркис считает, что его решение не приглашать иностранных специалистов в клуб является правильным.
«На самом деле, выбор был довольно широк, причем претенденты стали появляться на горизонте, как только стало известно, что Ребров может не продлить контракт. Кого не рассматривал совершенно точно, так это иностранцев — да они, если говорить о тренерах высокого класса, и не пошли бы сейчас в украинский чемпионат».
Напомним, что после ухода Реброва «Динамо» возглавил Александр Хацкевич.
Источник — Спорт-Экспресс в Украине
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да и тут инфа прошла что он будет получать как минимум в 2 раза меньше чем Ребров, так что деньги на усиление состава у Суркиса есть
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