Алексей ХАХЛЕВ: «Перед Вересом стоит задача попасть в первую шестерку»

Дебютант УПЛ в первом же сезоне ставит задачу попасть в шестерку сильнейших.

«Перед командой стоит задача уже в первый сезон попасть в первую шестерку, а уже на следующий сезон будем ставить задачу квалифицироваться в еврокубки, чтобы через два года играть в Лиге Европы на своем стадионе.

Согласованный бюджет с нашим основным инвестором составляет 40 миллионов гривен. Этот бюджет соизмеримый с задачами, которые ставятся перед клубами. Сейчас идет активная работа над усилением, у нас очень широкий список потенциальных новичков. Уже 20 июня соберется расширенный список игроков. Думаю, в этой обойме будут фамилии, которые удивят многих», – сказал Хахлев в интервью «Ривне FM».