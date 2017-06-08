Алексей ХАХЛЕВ: «Перед Вересом стоит задача попасть в первую шестерку»

Дебютант УПЛ в первом же сезоне ставит задачу попасть в шестерку сильнейших.
«Перед командой стоит задача уже в первый сезон попасть в первую шестерку, а уже на следующий сезон будем ставить задачу квалифицироваться в еврокубки, чтобы через два года играть в Лиге Европы на своем стадионе.
Согласованный бюджет с нашим основным инвестором составляет 40 миллионов гривен. Этот бюджет соизмеримый с задачами, которые ставятся перед клубами. Сейчас идет активная работа над усилением, у нас очень широкий список потенциальных новичков. Уже 20 июня соберется расширенный список игроков. Думаю, в этой обойме будут фамилии, которые удивят многих», – сказал Хахлев в интервью «Ривне FM».
Источник — Трибуна
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Не надо гнать баранку. По игре Верес вполне может расчитывать на первую 8-ку. С Ворсклой играли и выглядели лучше полтавчан в кубке. Другое дело что не прошли их. Реализацию нужно подтягивать. А Степанюк так вообще по мне сейчас лучший нап в Украине. 25 голов и это только в чемпе не считая кубок. Парень метит в один из грандов нашей страны. Удачи ему и здоровья в новом сезоне.
С таким составом последнее место
Не надо гнать баранку. По игре Верес вполне может расчитывать на первую 8-ку. С Ворсклой играли и выглядели лучше полтавчан в кубке. Другое дело что не прошли их. Реализацию нужно подтягивать. А Степанюк так вообще по мне сейчас лучший нап в Украине. 25 голов и это только в чемпе не считая кубок. Парень метит в один из грандов нашей страны. Удачи ему и здоровья в новом сезоне.
Немножко есть разница - забивать в первой лиге или в вышке. А то прям гранды...
С таким составом последнее место
Не надо гнать баранку. По игре Верес вполне может расчитывать на первую 8-ку. С Ворсклой играли и выглядели лучше полтавчан в кубке. Другое дело что не прошли их. Реализацию нужно подтягивать. А Степанюк так вообще по мне сейчас лучший нап в Украине. 25 голов и это только в чемпе не считая кубок. Парень метит в один из грандов нашей страны. Удачи ему и здоровья в новом сезоне.
С таким составом последнее место
Не надо гнать баранку. По игре Верес вполне может расчитывать на первую 8-ку. С Ворсклой играли и выглядели лучше нполтавчан в кубке. Другое дело что не прошли их. Реализацию нужно подтягивать. А Степанюк так вообще по мне сейчас лучший нап в Украине. 25 голов и это только в чемпе не считая кубок. Парень метит в один из грандов нашей страны. Удачи ему и здоровья в новом сезоне.
С таким составом последнее место
Не надо гнать баранку. По игре Верес вполне может расчитывать на первую 8-ку. С Ворсклой играли и выглядели лучше полтавчан в кубке. Другое дело что не прошли их. Реализацию нужно подтягивать. А Степанюк так вообще по мне сейчас лучший нап в Украине. 25 голов и это только в чемпе не считая кубок. Парень метит в один из грандов нашей страны. Удачи ему и здоровья в новом сезоне.
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