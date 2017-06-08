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Алексей ХАХЛЕВ: «Перед Вересом стоит задача попасть в первую шестерку»

Президент «Вереса» - о задачах на будущий сезон

  • 08.06.2017 14:16
  • 690 просмотров
  • 10 комментария
Метки
kp.ua. Алексей Хахлев
© kp.ua. Алексей Хахлев

Дебютант УПЛ в первом же сезоне ставит задачу попасть в шестерку сильнейших.

«Перед командой стоит задача уже в первый сезон попасть в первую шестерку, а уже на следующий сезон будем ставить задачу квалифицироваться в еврокубки, чтобы через два года играть в Лиге Европы на своем стадионе.

Согласованный бюджет с нашим основным инвестором составляет 40 миллионов гривен. Этот бюджет соизмеримый с задачами, которые ставятся перед клубами. Сейчас идет активная работа над усилением, у нас очень широкий список потенциальных новичков. Уже 20 июня соберется расширенный список игроков. Думаю, в этой обойме будут фамилии, которые удивят многих», – сказал Хахлев в интервью «Ривне FM».

 

Источник — Трибуна

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Комментарии
    Олександр Бондаренко
      Олександр Бондаренко, 08.06.2017 14:26
    +3
    С таким составом последнее место
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    Олександр Бондаренко
      Олександр Бондаренко, 08.06.2017 14:28
    -1
    Нужно усиление срочно
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    Jackson Brooks
    Jackson Brooks, 08.06.2017 14:44
    0
    Олександр Бондаренко, 08.06.2017 14:26
    С таким составом последнее место

    Не надо гнать баранку. По игре Верес вполне может расчитывать на первую 8-ку. С Ворсклой играли и выглядели лучше полтавчан в кубке. Другое дело что не прошли их. Реализацию нужно подтягивать. А Степанюк так вообще по мне сейчас лучший нап в Украине. 25 голов и это только в чемпе не считая кубок. Парень метит в один из грандов нашей страны. Удачи ему и здоровья в новом сезоне.
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    zarhsinskiy
    online
      zarhsinskiy, 08.06.2017 14:59
    -1
    ну-ну... от хотілося би дізнатись скільки рельно футболістів на повноцінних контрактах.таких,що би у випадку чого можна було продати і на трансфері заробити??? бо на скільки відомо майже всі в оренді... того ж Степанюка Олімпік в будь який момент може забрати...
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    odiniznashih
    online
      odiniznashih, 08.06.2017 15:02
    +2
    Лучше думайте, чтобы в первый сезон не вылететь.
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    odiniznashih
    online
      odiniznashih, 08.06.2017 15:04
    0
    Jackson Brooks, 08.06.2017 14:44
    Олександр Бондаренко, 08.06.2017 14:26
    С таким составом последнее место

    Не надо гнать баранку. По игре Верес вполне может расчитывать на первую 8-ку. С Ворсклой играли и выглядели лучше полтавчан в кубке. Другое дело что не прошли их. Реализацию нужно подтягивать. А Степанюк так вообще по мне сейчас лучший нап в Украине. 25 голов и это только в чемпе не считая кубок. Парень метит в один из грандов нашей страны. Удачи ему и здоровья в новом сезоне.

    Немножко есть разница - забивать в первой лиге или в вышке. А то прям гранды...
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    kod.75
      kod.75, 08.06.2017 15:06
    +2
    В городской сортир вы попадёте. "Запомните этот твит" (с)
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    Олександр Бондаренко
      Олександр Бондаренко, 08.06.2017 15:20
    0
    Jackson Brooks, 08.06.2017 14:44
    Олександр Бондаренко, 08.06.2017 14:26
    С таким составом последнее место

    Не надо гнать баранку. По игре Верес вполне может расчитывать на первую 8-ку. С Ворсклой играли и выглядели лучше полтавчан в кубке. Другое дело что не прошли их. Реализацию нужно подтягивать. А Степанюк так вообще по мне сейчас лучший нап в Украине. 25 голов и это только в чемпе не считая кубок. Парень метит в один из грандов нашей страны. Удачи ему и здоровья в новом сезоне.
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    Олександр Бондаренко
      Олександр Бондаренко, 08.06.2017 15:21
    0
    Jackson Brooks, 08.06.2017 неравняй первую лигу и премер лигу14:44
    Олександр Бондаренко, 08.06.2017 14:26
    С таким составом последнее место

    Не надо гнать баранку. По игре Верес вполне может расчитывать на первую 8-ку. С Ворсклой играли и выглядели лучше нполтавчан в кубке. Другое дело что не прошли их. Реализацию нужно подтягивать. А Степанюк так вообще по мне сейчас лучший нап в Украине. 25 голов и это только в чемпе не считая кубок. Парень метит в один из грандов нашей страны. Удачи ему и здоровья в новом сезоне.
    Jackson Brooks, 08.06.2017 14:44
    Олександр Бондаренко, 08.06.2017 14:26
    С таким составом последнее место

    Не надо гнать баранку. По игре Верес вполне может расчитывать на первую 8-ку. С Ворсклой играли и выглядели лучше полтавчан в кубке. Другое дело что не прошли их. Реализацию нужно подтягивать. А Степанюк так вообще по мне сейчас лучший нап в Украине. 25 голов и это только в чемпе не считая кубок. Парень метит в один из грандов нашей страны. Удачи ему и здоровья в новом сезоне.
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    Артем Ильичев
      Артем Ильичев, 08.06.2017 15:26
    0
    Алиев и Милетский в списке есть? В качестве рекламы должны уже начать всплывать на ресурсах,а на этом в частности!
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