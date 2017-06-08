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Максим ШАЦКИХ: «Предложение Хацкевича принял, не раздумывая»

Экс-форвард «Динамо» об ожиданиях от работы в штабе Александра Хацкевича

  • 08.06.2017 13:28
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Sport.ua. Максим Шацких
© Sport.ua. Максим Шацких

Тренер «Динамо» поделился мнением о том, каким он видит игру столичного клуба.

«Позвонил Хацкевич и спросил, готов ли я помогать ему в этом нелегком деле. Я поблагодарил и сказал, что всеми силами доверие бывшего партнера по «Динамо» оправдаю. Чувствовал ответственность, но откладывать решение на потом и что-то взвешивать не стал. Потому что «Динамо» — это мое все.

У нас есть план, которого мы будем придерживаться, тактика, схемы. Есть уверенность в том, что команда очень хорошая — отличного уровня футболисты, есть с кем работать и достигать целей. А цели, как известно, одни и те же — максимальные.

Понятно, что Лужный ближе к обороне будет работать, он защитником был. А я ближе к атакующему звену. Что знаю об этом деле, то буду подсказывать игрокам группы атаки, проводить индивидуальные занятия и работать в других аспектах. Естественно, что стратегические и определяющие решения будут за главным тренером.

Наглядный пример новой игры будет, когда начнутся матчи. Вы тогда все увидите и получите пищу для анализа, сделаете выводы — поменялось что-то или нет. Понятно, что изменения будут. В первую очередь мы хотим добавить агрессии в игру, сделать ее более зрелищной.

Все-таки футбол для болельщиков, и они должны получать удовольствие на трибунах от проведенного на стадионе времени. А именно агрессия, динамика и техника формируют зрелищность нашей игры. Вот над этим и будем работать. Я уверен, что все у нас получится», – сказал Шацких. 

Источник — Sportarena

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