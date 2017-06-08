Николай ПАВЛОВ: «Десна заслужила играть в УПЛ»

Глава Всеукраинского объединения тренеров Николай Павлов прокомментировал ситуацию с невыдачей аттестата УПЛ «Десне».

«Я однозначно за спортивный принцип, «Десна» своей игрой и отношением доказала, что заслуживает играть в УПЛ. С учетом того, что в Чернигове ведутся работы по реконструкции стадиона, вкладываются деньги в развитие клуба и, самое главное, клуб занял проходное место, других вариантов просто не может быть.

Правильно сказал их тренер, если бы представители аттестационного комитета дали немного времени, то уверен, что клуб устранил бы все недоработки. Ведь какая главная задача спортивных чиновников – развивать футбол, а не уничтожать его.

Больше всего в этой ситуации жаль тренерский штаб во главе с Александром Рябоконем. Я, как глава Всеукраинского объединения тренеров, понимаю их состояние, люди вложили все свои силы, душу и сердца в клуб и команду, а их лишают заслуженного права.

После таких ситуаций руки просто опускаются, потому еще раз хочу поддержать тренеров и пожелать им удачи. Верю, что справедливость восторжествует», – сказал Павлов.