Верес будет играть домашние матчи во Львове

Львов станем местом проведения домашних матчей команды из Ровно, но при этом пока не понятно какой из стадионов станет «домашним» - «Арена Львов» или «Украина».

«Были разговоры об «Арене Львов», но это все вопросы к руководству», - сказал главный тренер «Вереса» Юрий Вирт.

Отметим, что реконструкция стадиона в Ровно будет продолжаться два года.