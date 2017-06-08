Верес будет играть домашние матчи во Львове

Львов станем местом проведения домашних матчей команды из Ровно, но при этом пока не понятно какой из стадионов станет «домашним» - «Арена Львов» или «Украина».
«Были разговоры об «Арене Львов», но это все вопросы к руководству», - сказал главный тренер «Вереса» Юрий Вирт.
Отметим, что реконструкция стадиона в Ровно будет продолжаться два года.
Источник — ТК Футбол
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.