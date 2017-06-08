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Верес будет играть домашние матчи во Львове

Дебютант УПЛ определился, где будет проводить домашние матчи

  • 08.06.2017 12:29
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ФК Верес. Юрий Вирт (справа)
© ФК Верес. Юрий Вирт (справа)

Львов станем местом проведения домашних матчей команды из Ровно, но при этом пока не понятно какой из стадионов станет «домашним» - «Арена Львов» или «Украина».

«Были разговоры об «Арене Львов», но это все вопросы к руководству», - сказал главный тренер «Вереса» Юрий Вирт.

Отметим, что реконструкция стадиона в Ровно будет продолжаться два года.

Источник — ТК Футбол

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