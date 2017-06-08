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Юрий ВИРТ: «Нужно усиливать все позиции»

Главный тренер «Вереса» - о работе по усилению команды

  • 08.06.2017 11:55
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ФК Верес. Юрий Вирт (справа)
© ФК Верес. Юрий Вирт (справа)

Летом в ровненском клубе грядут большие изменения.

«Изменения будут большие, потому что однозначно необходимо усиливать команду. Продлили контракты только с десятью игроками, поэтому сейчас мы в активном поиске.

Общаемся с агентами и футболистами. Усиление нам необходимо – от вратаря до нападающего», - сказал Вирт.

Отметим, что «Верес» попал в УПЛ, заменив черниговскую «Десну», которая не получила аттестат.

Источник — ТК Футбол

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