Юрий ВИРТ: «Нужно усиливать все позиции»

Летом в ровненском клубе грядут большие изменения.

«Изменения будут большие, потому что однозначно необходимо усиливать команду. Продлили контракты только с десятью игроками, поэтому сейчас мы в активном поиске.

Общаемся с агентами и футболистами. Усиление нам необходимо – от вратаря до нападающего», - сказал Вирт.

Отметим, что «Верес» попал в УПЛ, заменив черниговскую «Десну», которая не получила аттестат.