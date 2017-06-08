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Лукаш ТЕОДОРЧИК: «Не могу сказать ничего плохого о Динамо»

Польский нападающий сохранил много хороших воспоминаний о киевском клубе

  • 08.06.2017 11:31
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rsca.be. Лукаш Теодорчик
© rsca.be. Лукаш Теодорчик

Экс-форвард «Динамо» Лукаш Теодорчик, ныне защищающий цвета «Андерлехта», поделился мнением о киевском клубе.

«С «Динамо» связано много очень хороших воспоминаний, не могу сказать ничего плохого об этом клубе. После того, как я ушел в «Андерлехт», ни с кем там не говорил на эту тему, но у меня сохранились контакты с несколькими игроками», – рассказал Теодорчик.

Теодорчик выступал за «Динамо» с 2014-го по 2016-й годы.

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