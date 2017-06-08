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Олег ДУЛУБ: «Ситуация с Гладким и Матвиенко пока неясна»

Главный тренер «Карпат» - о встрече с руководством клуба

  • 08.06.2017 11:10
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ФК Карпаты. Олег Дулуб
© ФК Карпаты. Олег Дулуб

Задачи «Карпат» на новый сезон будут зависеть от того как клуб поработает на трансферном рынке.

«На встрече с руководством «Карпат» разговаривали о трансферной политике и перспективах команды в следующем сезоне. Задачи на новый сезон еще не озвучивались, все будет зависеть от того, кого мы сможем подписать.

Неясна ситуация с Гладким и Матвиенко - они для нас первоочередное усиление, если мы не сможем продлить контракты с восемью футболистами», - сказал Дулуб. 

Источник — ТК Футбол

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