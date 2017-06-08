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ПАВЕЛКО: «Переживаю, что матч с финнами пройдет перед отпуском»

Сборную Украины важно мотивировать перед поединком отбора на ЧМ-2018, считает глава ФФУ

  • 08.06.2017 10:57
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ФФУ. Андрей Павелко
© ФФУ. Андрей Павелко

Президент ФФУ Андрей Павелко поделился своими опасениями перед матчем сборной Украины против Финляндии.

- Я очень переживаю, что это будет игра перед отпусками, и мысли у ребят будут о том, как побыстрее отдохнуть с семьями и восстановиться перед следующим сезоном. И нам надо понимать, что по окончании отборочного турнира никто не будет вспоминать, игра была перед отпуском или после. Будет факт результата, и очень важно мотивировать нашу сборную, сконцентрироваться и перед отпуском порадовать и свои семьи, и всех наших болельщиков.

- То есть – победить?
- Обязательно. Всегда будет ставиться такая цель.

Источник — ТК Футбол

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