ПАВЕЛКО: «Переживаю, что матч с финнами пройдет перед отпуском»

Президент ФФУ Андрей Павелко поделился своими опасениями перед матчем сборной Украины против Финляндии.

- Я очень переживаю, что это будет игра перед отпусками, и мысли у ребят будут о том, как побыстрее отдохнуть с семьями и восстановиться перед следующим сезоном. И нам надо понимать, что по окончании отборочного турнира никто не будет вспоминать, игра была перед отпуском или после. Будет факт результата, и очень важно мотивировать нашу сборную, сконцентрироваться и перед отпуском порадовать и свои семьи, и всех наших болельщиков.

- То есть – победить?

- Обязательно. Всегда будет ставиться такая цель.