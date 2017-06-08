СОБОЛЬ: «С финнами нужно контролировать мяч и убегать в контратаки

По словам Соболя, в матче с Финляндией нужно использовать пространство и контролировать мяч.
«Сегодня был акцент на том, чтобы открываться за спину, использовать пространство за спиной игроков. Это нам нужно будет в игре – контролировать мяч и быстро убегать за спину в контратаки», - сказал Соболь.
Поединок Финляндия – Украина состоится в воскресенье, 11 июня. Начало встречи в 19.00.
Источник — ТК Футбол
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