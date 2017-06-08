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СОБОЛЬ: «С финнами нужно контролировать мяч и убегать в контратаки

Защитник сборной Украины – о подготовке к поединку с Финляндией

  • 08.06.2017 10:51
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ФФУ. Эдуард Соболь
© ФФУ. Эдуард Соболь

По словам Соболя, в матче с Финляндией нужно использовать пространство и контролировать мяч.

«Сегодня был акцент на том, чтобы открываться за спину, использовать пространство за спиной игроков. Это нам нужно будет в игре – контролировать мяч и быстро убегать за спину в контратаки», - сказал Соболь.

Поединок Финляндия – Украина состоится в воскресенье, 11 июня. Начало встречи в 19.00. 

Источник — ТК Футбол

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