СОБОЛЬ: «С финнами нужно контролировать мяч и убегать в контратаки

В Атлетико было бы неплохо. Они тогда смогли бы побороться за чемпионство.

УТ-1 гос. канал, права на трансляцию будут за бюджетные деньги покупать?

Нет, Женя, ты не прав! Не козлы вы, не козлы! Вы вместе с тренером просто ничтожества не уважающи...

сук скатін тупа не можеш грати кажи я не можу грати і іди нах і не пиз і не біси мине сук

alesandro88, 07.06.2017 21:43 +7, а у меня пацана 15лет , небыло денег попасть в 2003году в Дырна...