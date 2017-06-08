ХАЦКЕВИЧ: «Почему отказали Десне? Беспредел не должен твориться»

Главный тренер «Динамо» Александр Хацкевич поделился мнением о ситуации с черниговской «Десной», которая не прошла аттестацию и не была допущена к участию в УПЛ. Вместо «Десны» в высшей лиге Украины в следующем сезоне сыграет «Верес».

«Спортивный принцип – это первое и ключевое, плюс клуб развивается, финансируется, есть система. Для меня непонятно, почему команде отказали в участии в УПЛ. Это мое независимое мнение, и оно точно не поменяется. Беcпредел не должен твориться, это спорт – мы все играем для зрителей. То, что происходит с клубом «Десна», для меня просто непонятно. Силы, которые подключены с другой стороны – это нечестно и глупо. Надеюсь, ситуация выровняется. Я давно знаком с Александром Рябоконем и, надеюсь, что мы с ним встретимся на футбольном поле, в честной игре и в рамках УПЛ», – считает Хацкевич.