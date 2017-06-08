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ХАЦКЕВИЧ: «Почему отказали Десне? Беспредел не должен твориться»

Наставник «Динамо» прокомментировал ситуацию с черниговским клубом

  • 08.06.2017 10:47
  • 1811 просмотров
  • 1 комментария
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ФК Динамо Киев. Александр Хацкевич
© ФК Динамо Киев. Александр Хацкевич

Главный тренер «Динамо» Александр Хацкевич поделился мнением о ситуации с черниговской «Десной», которая не прошла аттестацию и не была допущена к участию в УПЛ. Вместо «Десны» в высшей лиге Украины в следующем сезоне сыграет «Верес».

«Спортивный принцип – это первое и ключевое, плюс клуб развивается, финансируется, есть система. Для меня непонятно, почему команде отказали в участии в УПЛ. Это мое независимое мнение, и оно точно не поменяется. Беcпредел не должен твориться, это спорт – мы все играем для зрителей. То, что происходит с клубом «Десна», для меня просто непонятно. Силы, которые подключены с другой стороны – это нечестно и глупо. Надеюсь, ситуация выровняется. Я давно знаком с Александром Рябоконем и, надеюсь, что мы с ним встретимся на футбольном поле, в честной игре и в рамках УПЛ», – считает Хацкевич.

Источник — ФК Десна

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Комментарии
    nordik1980
      nordik1980, 08.06.2017 12:18
    +2
    клоун, ти дивись на той безлад, які жидяри влаштували в дк останні 20 років
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