Бериццо возглавит Севилью

На своем официальном сайте испанский клуб объявил о договоренности с Эдуардо Бериццо, который будет возглавлять «рохибланкос» на протяжении следующих двух сезонов.

В ближайшее время будет официально подписан контракт и Бериццо определится со своим тренерским штабом.

Предыдущий наставник «Севильи» Хорхе Сампаоли возглавил сборную Аргентины.