Бериццо возглавит Севилью

На своем официальном сайте испанский клуб объявил о договоренности с Эдуардо Бериццо, который будет возглавлять «рохибланкос» на протяжении следующих двух сезонов.
В ближайшее время будет официально подписан контракт и Бериццо определится со своим тренерским штабом.
Предыдущий наставник «Севильи» Хорхе Сампаоли возглавил сборную Аргентины.
Источник — Sport.ua
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