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Бериццо возглавит Севилью

Экс-наставник Сельты заменит Хорхе Сампаоли

  • 08.06.2017 10:40
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ФК Сельта. Эдуардо Бериццо
© ФК Сельта. Эдуардо Бериццо

На своем официальном сайте испанский клуб объявил о договоренности с Эдуардо Бериццо, который будет возглавлять «рохибланкос» на протяжении следующих двух сезонов.

В ближайшее время будет официально подписан контракт и Бериццо определится со своим тренерским штабом.

Предыдущий наставник «Севильи» Хорхе Сампаоли возглавил сборную Аргентины.

 

Источник — Sport.ua

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