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Кучук приступил к работе в Ростове

Специалист уже начал формировать тренерский штаб и заниматься селекцией

  • 08.06.2017 10:23
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ФК Сталь. Леонид Кучук
© ФК Сталь. Леонид Кучук

«Ростов» назначил главным тренером команды Леонида Кучука. Специалист, предыдущей командой которого является украинская «Сталь», приступил к работе по формированию тренерского штаба и селекционной работе. Официальное объявление ожидается в ближайшие дни, а первый сбор команда начнет 10 июня. В России он работал в белгородском «Салюте», «Кубани» и «Локомотиве».

В минувшем сезоне пост вице-президента-тренера ростовчан занимал Курбан Бердыев. По предварительной информации, специалист вернется в «Рубин».

Источник — Спорт-Экспресс в России

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