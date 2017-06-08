Кучук приступил к работе в Ростове

«Ростов» назначил главным тренером команды Леонида Кучука. Специалист, предыдущей командой которого является украинская «Сталь», приступил к работе по формированию тренерского штаба и селекционной работе. Официальное объявление ожидается в ближайшие дни, а первый сбор команда начнет 10 июня. В России он работал в белгородском «Салюте», «Кубани» и «Локомотиве».

В минувшем сезоне пост вице-президента-тренера ростовчан занимал Курбан Бердыев. По предварительной информации, специалист вернется в «Рубин».