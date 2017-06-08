Манчестер Юнайтед предлагает за Морату €69 миллионов

«Манчестер Юнайтед» намерен подписать 24-летнего нападающего «Реала» Альваро Морату, который давно входит в список интересов «красных дьяволов».

Английский клуб готов выложить за футболиста €69 миллионов. Реал же хочет за своего форварда €90 миллионов. «МанЮнайтед» надеется, что «сливочные» все же снизят цену на игрока.

В минувшем сезоне Мората провел за «Реал» 43 матча во всех турнирах, где забил 20 мячей и отдал 6 голевых передач.

К слову, гол Мораты спас сборную Испании от поражения в товарищеском матче с Колумбией, который состоялся в ночь со среды на четверг.