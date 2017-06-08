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Манчестер Юнайтед предлагает за Морату €69 миллионов

Английский клуб намерен усилиться форвардом «Реала»

  • 08.06.2017 09:54
  • 532 просмотров
  • 1 комментария
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twitter.com/AlvaroMorata. Альваро Мората
© twitter.com/AlvaroMorata. Альваро Мората

«Манчестер Юнайтед» намерен подписать 24-летнего нападающего «Реала» Альваро Морату, который давно входит в список интересов «красных дьяволов».

Английский клуб готов выложить за футболиста €69 миллионов. Реал же хочет за своего форварда €90 миллионов. «МанЮнайтед» надеется, что «сливочные» все же снизят цену на игрока.

В минувшем сезоне Мората провел за «Реал» 43 матча во всех турнирах, где забил 20 мячей и отдал 6 голевых передач.

К слову, гол Мораты спас сборную Испании от поражения в товарищеском матче с Колумбией, который состоялся в ночь со среды на четверг.

Источник — The Guardian

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Комментарии
    bobul1980
      bobul1980, 08.06.2017 09:59
    +1
    Переоцененный игрок, Коста с Челси получше.
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