Олег КУЗНЕЦОВ: «Щелчок по носу опустит сборную Украины на землю»

Олег Кузнецов отметил, что вскрыть оборону Финляндии будет непросто.

«Двойственное впечатление осталось от матча с Мальтой, — говорит серебряный призер Евро-88 Олег Кузнецов. — Тренерам надо было посмотреть на молодых игроков, оценить состояние Коноплянки, опробовать тактические задумки... Заметно, что футболисты находятся в разном тонусе: кто-то провел тяжелый сезон, а у кого-то было мало игровой практики. Да и, видимо, сказалось, что матч контрольный, — особенно не напрягались, отсутствовали искорки в глазах. Не скажу, что игроки мыслями уже в отпуске. Тренерский штаб наверняка уже разъяснил, что в случае неудачи с Финляндией отбор на ЧМ для нас можно считать законченным».

«У финнов исполнители повыше классом, хотя тоже будут явно сидеть на своей половине поля, и эту массированную оборону нужно как-то вскрыть. Плохо, что готовиться придется на фоне негативных отзывов и критики, — неприятно проигрывать сопернику, который ниже классом. С другой стороны, щелчок по носу наверняка опустит команду на землю и лучше настроит на победу в воскресенье».

Матч отбора на ЧМ-2018 Финляндия — Украина состоится 11-го июня.