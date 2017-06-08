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Олег КУЗНЕЦОВ: «Щелчок по носу опустит сборную Украины на землю»

Финляндия выше классом, чем Мальта, считает специалист

  • 08.06.2017 09:32
  • 595 просмотров
  • 4 комментария
Метки
ФФУ. Олег Кузнецов
© ФФУ. Олег Кузнецов

Олег Кузнецов отметил, что вскрыть оборону Финляндии будет непросто.

«Двойственное впечатление осталось от матча с Мальтой, — говорит серебряный призер Евро-88 Олег Кузнецов. — Тренерам надо было посмотреть на молодых игроков, оценить состояние Коноплянки, опробовать тактические задумки... Заметно, что футболисты находятся в разном тонусе: кто-то провел тяжелый сезон, а у кого-то было мало игровой практики. Да и, видимо, сказалось, что матч контрольный, — особенно не напрягались, отсутствовали искорки в глазах. Не скажу, что игроки мыслями уже в отпуске. Тренерский штаб наверняка уже разъяснил, что в случае неудачи с Финляндией отбор на ЧМ для нас можно считать законченным».

«У финнов исполнители повыше классом, хотя тоже будут явно сидеть на своей половине поля, и эту массированную оборону нужно как-то вскрыть. Плохо, что готовиться придется на фоне негативных отзывов и критики, — неприятно проигрывать сопернику, который ниже классом. С другой стороны, щелчок по носу наверняка опустит команду на землю и лучше настроит на победу в воскресенье».

Матч отбора на ЧМ-2018 Финляндия — Украина состоится 11-го июня.

Источник — Вести

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Комментарии
    metallist_verder
      metallist_verder, 08.06.2017 10:12
    0
    Я думал мы уже приземлились давно. А мы всё летаем ещё. Наверное шея как у жирафа.
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    уух
      уух, 08.06.2017 10:16
    +1
    ...кто-то провел тяжелый сезон...
    ------------------------------------------

    и кто ж это провел аж такой тяжелый сезон?
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    metallist_verder
      metallist_verder, 08.06.2017 10:22
    -4
    На фиг вообще куда-то попадать. Жизнь наладьте сначала, хотя бы как в Исландии. А то всё через одно место.
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    Footballboy
      Footballboy, 08.06.2017 10:29
    +1
    metallist_verder, 08.06.2017 10:22
    На фиг вообще куда-то попадать. Жизнь наладьте сначала, хотя бы как в Исландии. А то всё через одно место.

    В рахе жизнь уже налажена?
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