Черкаський Дніпро на межі ліквідації

У зв´язку з відсутністю реагування керівництва області та міста, а також причетного до розвитку спорту в області управління у справах сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації на «Звернення депутата Черкаської обласної ради, президента корпорації «МФСО «Черкаський Дніпро» Лашкула В.Г. до керівників Черкаської обласної державної адміністрації і обласної ради Ткаченка Ю.О. та Вельбівця О.І., міського голови Черкас Бондаренка А.В.», невизначеністю стосовно джерел фінансування на утримання команди, доводжу до відома представників владних структур, вболівальників черкаської команди і громадськості, що Футбольний клуб «Черкаський Дніпро» припинив співпрацю (за згодою сторін): з головним тренером Вадимом Євтушенко, першим помічником головного тренера Сергієм Процюком, тренером воротарів Дмитром Стойко, лікарем спортивним Віктором Кедиком, спортсменами - професіоналами з футболу: Олександром Ковпаком, Денисом Скепським, Ігорем Мединським, Юрієм Бушманом, Ігорем Семениною, Олегом Давидовим, Володимиром Шопіним, Андрієм Скарлошем, Ярославом Ямполем, Олегом Кошкою, Віталієм Мирним.
Одночасно засновники корпорації «МФСО «Черкаський Дніпро» розглядають питання про ліквідацію товариства з обмеженою відповідальністю «Футбольний клуб «Черкаський Дніпро».
Генеральний директор товариства С. Богуславець
Источник — ФК Черкасский Днепр
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