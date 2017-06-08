Сергей КОВАЛЕЦ: «Шевченко прививает сборной игру первым номером»

Экс-полузащитник киевского «Динамо» и сборной Украины Сергей Ковалец поделился ожиданиями от матча отбора на ЧМ-2018 Финляндия – Украина, который состоится 11-го июня.

— Структура игры сборной Финляндии с начала 90-х сильно изменилась?

— Возможно, действия финской команды стали более европейскими, поскольку многие футболисты выступают за пределами страны, поэтому и наставники предпочитают делать крен в сторону комбинационного футбола, но все же лучшее у финнов — это то, о чем говорилось выше: борьба, длинные передачи, подборы, перехваты…

— Класс сегодняшних украинских сборников позволит превзойти соперника в контроле мяча на его поле?

— Уверен. Андрей Шевченко старается прививать ребятам игру первым номером. Понятно, что не все так гладко, как того хотелось бы, но процесс идет, и сдвиги в лучшую сторону видны. Еще нужно отметить, что как 15 лет назад, так и в нынешнее время финские футболисты хорошо убегают в контратаки. Важно не терять мяч в середине поля, действовать компактно.

— Напоследок многим задаю один и тот же вопрос: невыигрыш в Тампере опустит для нашей команды шлагбаум на пути к чемпионату мира?

— В какой-то степени сейчас в сборной происходит смена поколений. Есть пример Германии, которая тоже проигрывала в товарищеских матчах, но никто из этого трагедии не делал. Андреем Шевченко задействовано много молодых футболистов. Естественно, что ошибки неизбежны, поскольку молодежи свойственна нестабильность. Вы видели, как Андрей Николаевич переживал после прошедшего поединка, ведь никто не ожидал, что сборная Украины проиграет Мальте.

На финнов будет хороший настрой, и я верю, что «сине-желтые» вернутся домой с победой. А что касается шансов на выход из группы, то за первое место с Хорватией бороться будет сложно. Мне почему-то кажется, что для команды Шевченко все решится в последнем туре, в матче с теми же балканцами, победа над которыми даст возможность занять второе место в секстете.

Сергей ДЕМЬЯНЧУК