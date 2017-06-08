ЧУ-2017 по пляжному футболу: представляем претендентов на золото

В четверг, 8 июня в столичном Гидропарке на Долобецком острове стартует первый этап чемпионата Украины по пляжному футболу 2017! В течение четырех дней семь сильнейших команд страны проведут битвы на песке «Гидропарк-арены», начав тернистый путь к трофею. Представляем команды-претенденты, которые будут в течение трех месяцев бороться за награды чемпионата Украины!

ГРИФФИН / КИЕВ /

Столичный «Гриффин» будет защищать свое чемпионское звание, которое команда добыла в драматическом финале 2016 в Ивано-Франковске.

Конечно, как говорится, завоевать легче, чем защитить, поэтому красных грифонов ожидает непростой путь, а все претенденты по особому будут настраиваться на игры против ребят Евгения Вареницы. Ведь победить действующих чемпионов это очень почетно, а отобрать у них чемпионство захотят исключительно все.

АРТУР МЬЮЗИК / КИЕВ /

Столичные музыканты вернулись на Родину в ранге двукратных вице-чемпионов Европы. На Кубке европейских чемпионов в Португалии наша команда с честью представила Украину, а в финале против «Браги» ребятам Виталия Сидоренко честно говоря не хватило физических сил - десять матчей за десять дней в пляжном футболе это очень большая нагрузка.

Конечно, состав команды по сравнению с командой в Назаре ждут изменения, тем не менее музыканты являются одними из главных претендентов на золото в чемпионате. А майская победа в Суперкубке 2017 тому подтверждение.

ВЫБОР / ДНЕПР /

Днепровский «Выбор» в прошлом чемпионате Украины завоевал бронзовые награды, переиграв в матче за третье место столичный «Евроформат» 3:1. Конечно, в игре команды из Днепра большую роль играют белорусские легионеры, особенно это касается Игоря Бриштеля и Вадима Бокача. На Суперкубке 2017 их еще не было, поэтому «Выбор» пытался «обкатать» молодых игроков, которые входят в состав молодежной сборной Украины, плюс их поддерживали опытные игроки - Андрей Неруш, Максим Рарот, Евгений Андрусенко. И днепровцы удивили всех, дав бой всем командам турнира. Как заверило руководство «Выбора» пресс-службу АПФУ, у команды одна задача - победа в Чемпионате Украины 2017!

ЕВРОФОРМАТ / КИЕВ /

В прошлом сезоне интересная команда «Евроформат» не попала в тройку призеров ни в чемпионате Киева, ни в чемпионате Украины. Поэтому, президент клуба Владимир Литвищенко, конечно, считал выступления в 2016 году неудачными. «Евроформат» показывает очень яркую игру, а болельщики называют «ЕФ» - киевскими бразильцами. И в первом турнире нового сезона ребята Андрея Евдокимова были очень близки к трофею на Суперкубке Украины, но проиграли в финале «Артур Мьюзик» 6:7. Поэтому, если «Евроформат» продолжит свой мощный ход, безусловно будет претендовать на победу в Чемпионате Украины 2017.

НФК «УРАГАН» / ИВАНО-ФРАНКОВСК /

Ивано-Франковский «Ураган» в прошлом сезоне впервые в своей истории создал команду по пляжному футболу, которая приняла участие в ЧУ-2017. В команде сыграли игроки молодежной сборной Украины и студенты Прикарпатского национального университета, а помогал клубу на тренерском мостике Александр Зубенко. На старте чемпионата «Ураган-ПНУ» сенсационно одолел будущего чемпиона «Гриффин» 3:2 и оставил приятное впечатление от своей игры. В этом сезоне ивано-франковцы снова попытаются дать бой лидерам украинского пляжного футбола, но главное для «Урагана» - набрать максимальное количество очков перед вторым, домашним этапом чемпионата Украины, который состоится в июле в Ивано-Франковске.

АЛЬТЕРНАТИВА / КИЕВ /

В финальной части чемпионата Украины 2016 в Ивано-Франковске «Альтернатива» очень здорово смотрелась, но проиграла оба ключевых матча в группе «А» и «Евроформату», и «Выбору» и не сумела пробиться в полуфинал. В этом сезоне ребята Валерия Чернева начинают новый поход за трофеем, а на тренерском мостике - Николай Костенко! «Альтернатива» уже вошла в сезон через игры в чемпионате Киева 2017, переиграв в стартовом туре «Евроформат» 3:1, и на равных сыграв с «ХИТом» (уступили в дополнительное время 3:4, выигрывав по ходу 3:1). Чего ждать от бело-зеленых в новом чемпионате - узнаем на первом этапе чемпионата Украины в Киеве в ближайшие дни!

VIT / КИЕВ /

Команда играющего руководителя Ярослава Побывайло и тренера Александра Зубенко (уже не играющего, как раньше) впервые в своей истории решила попробовать свои силы в чемпионате Украины. Сезон 2017 «VIT» начал не очень удачно - два поражения на старте нового чемпионата Киева (от «Евроформат» 2:6, и от «ХИТа» 1:5), но игры эти были против лидеров украинского пляжного футбола и проиграть таким командам не трагедия. Из семи команд чемпионата Украины в Суперфинал выходят шесть, поэтому для новичков ЧУ главная задача - набирать как можно больше очков, чтобы поехать в Днепр. А там, в решающих матчах, конечно, фаворитов уже не будет.

ЭПИЛОГ

Кто в какой форме подойдет к матчам первого этапа чемпионата Украины, который стартует уже в четверг, 8 июня? Какую игру подарят команды болельщикам? Кто захватит лидерство после четырех соревновательных дней на «Гидропарк-арене»? Ответы мы узнаем 8, 9, 10 и 11 июня в битвах между сильнейшими командами пляжного футбола Украины! Ждем болельщиков на матчах и напоминаем, что вход на стадион «Гидропарк-арена» свободный. Кроме того, битвы первого этапа чемпионата Украины в Киеве покажет спортивный телеканал XSPORT.

Чемпионат Украины по пляжному футболу 2017. Первый этап.

м. Киев, "Гидропарк-Арена", 08-11.06.2017

ТУР ДЕНЬ АРЕНА МАТЧИ 1 8 июня (четверг) Киев, "Гидропарк-арена" Долобецкий остров, Гидропарк 17:00 Выбор - НФК "Ураган" (LIVE на XSPORT) 18:00 Артур Мьюзик - VIT 19:00 Альтернатива - Евроформат 2 9 июня (пятница) Киев, "Гидропарк-арена" Долобецкий остров, Гидропарк 17:00 НФК "Ураган" - Альтернатива 18:00 Гриффин - Артур Мьюзик (LIVE на XSPORT) 19:00 Евроформат - VIT 3 10 июня (суббота) Киев, "Гидропарк-арена" Долобецкий остров, Гидропарк 12:00 VIT - Альтернатива (LIVE на XSPORT) 13:00 Евроформат - Гриффин (на XSPORT о 15:00!) 14:00 Выбор - Артур Мьюзик 4 11 июня (воскресенье) Киев, "Гидропарк-арена" Долобецкий остров, Гидропарк 12:00 Артур Мьюзик - НФК "Ураган" (LIVE на XSPORT) 13:00 Выбор - Евроформат (LIVE на XSPORT) 14:00 Гриффин - VIT (LIVE на XSPORT)

Лев ГАЛУШКО