UA:Перший намерен показывать матчи Динамо, Карпат и Зари

По предварительной информации, канал «UA:Перший» претендует на трансляции домашних матчей трех клубов Премьер-лиги. Официально говорить об этом пока рано, поскольку в данный момент продолжается согласование всех необходимых контрактов между ФФУ, Премьер-лигой, клубами и телетрансляторами,

Ожидается, что права на показ своих матчей в чемпионате Украины-2017/18 этому каналу передадут киевское «Динамо», львовские «Карпаты» и луганская «Заря». Домашние поединки остальных клубов Премьер-лиги, как и раньше, будут транслировать телеканалы президента донецкого «Шахтера» Рината Ахметова — «Футбол 1» и «Футбол 2».

Ранее сообщалось, что каналы «Футбол 1» и «Футбол 2» совместно с «UA:Перший» ведут переговоры о создании единого телевизионного пула для трансляций матчей УПЛ.