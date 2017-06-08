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Диего КОСТА: «Конте написал, что на меня не рассчитывает»

Испанский форвард «Челси» хочет вернуться в мадридский «Атлетико»

  • 08.06.2017 08:38
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ФК Челси. Диего Коста
© ФК Челси. Диего Коста

28-летний нападающий «Челси» Диего Коста заявил, что не входит в планы наставника «синих» Антонио Конте на следующий сезон.

«Я получил от тренера смс, что он больше не рассчитывает на меня следующем сезоне. В минувшем сезоне я сыграл неудачно, так что к этому все шло. Буду искать новый клуб. Было бы хорошо вернуться в «Атлетико». Мне нужно играть, а еще мне нравится Мадрид», – отметил Коста.

В минувшем сезоне Диего Коста провел за «Челси» 42 матча во всех турнирах, где забил 22 мяча и отдал 8 голевых передач.

Источник — As.com

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