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Верес будет играть домашние матчи во Львове

Стадион, на котором планирует выступать ровенский клуб, пока неизвестен

  • 08.06.2017 08:30
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ФК Верес
© ФК Верес

Ровенский «Верес», который в новом сезоне займет место «Десны» в УПЛ, определился с местом проведения домашних поединков.

Матчи Премьер-лиги «Верес» будет играть во Львове. Стадион, на котором будет выступать команда, пока не называется.

Ранее сообщалось, что «Верес» собирался играть в Луцке на стадионе «Авангард», который является домашней ареной местной «Волыни». Такой поворот событий вызвал резкое негодование ультрас «Волыни», пообещавших срывать матчи «Вереса».

Источник — ТК Футбол

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