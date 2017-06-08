Верес будет играть домашние матчи во Львове

Ровенский «Верес», который в новом сезоне займет место «Десны» в УПЛ, определился с местом проведения домашних поединков.
Матчи Премьер-лиги «Верес» будет играть во Львове. Стадион, на котором будет выступать команда, пока не называется.
Ранее сообщалось, что «Верес» собирался играть в Луцке на стадионе «Авангард», который является домашней ареной местной «Волыни». Такой поворот событий вызвал резкое негодование ультрас «Волыни», пообещавших срывать матчи «Вереса».
Источник — ТК Футбол
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.