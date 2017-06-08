Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Месси договорился о новом контракте с Барселоной

Сумма отступных за аргентинского голеадора составит 400 миллионов евро

  • 08.06.2017 08:23
  • 961 просмотров
  • 2 комментария
Метки
ФК Барселона. Лионель Месси
© ФК Барселона. Лионель Месси

29-летний аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси договорился с каталонским клубом о продлении действующего контракта.

Текущее соглашение Месси истекает летом 2018-го года, новый контракт будет действителен до 2021-го или 2022-го года. Клаусула футболиста увеличится с 250-ти до 400-т миллионов евро.

Ранее сообщалось, что, согласно новому контракту, Месси будет зарабатывать 30 миллионов евро за сезон.

В минувшем сезоне Лионель провел за «Барселону» 52 матча во всех турнирах, где забил 54 мяча и отдал 19 голевых передач.

Источник — Marca

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    sviatoslavovich
    sviatoslavovich, 08.06.2017 08:44
    +2
    "52 матча во всех турнирах, где забил 54 мяча и отдал 19 голевых передач." - статистика просто невероятная
    Ссылка
    ALexCardo
    online
      ALexCardo, 08.06.2017 09:31
    0
    sviatoslavovich, 08.06.2017 08:44
    "52 матча во всех турнирах, где забил 54 мяча и отдал 19 голевых передач." - статистика просто невероятная
    Гранадам и Осасунам он кладет покеры исправно, вот только с командами уровня ПСЖ и Юве гном уже несколько лет растворяется на поле
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.