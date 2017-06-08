Месси договорился о новом контракте с Барселоной

29-летний аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси договорился с каталонским клубом о продлении действующего контракта.

Текущее соглашение Месси истекает летом 2018-го года, новый контракт будет действителен до 2021-го или 2022-го года. Клаусула футболиста увеличится с 250-ти до 400-т миллионов евро.

Ранее сообщалось, что, согласно новому контракту, Месси будет зарабатывать 30 миллионов евро за сезон.

В минувшем сезоне Лионель провел за «Барселону» 52 матча во всех турнирах, где забил 54 мяча и отдал 19 голевых передач.