Сергей КОВАЛЕЦ: «Поражение от Мальты – классный и своевременный урок»

Экс-полузащитник киевского «Динамо» сборной Украины Сергей Ковалец прокомментировал поражение сборной Украины в товарищеском матче с Мальтой (0:1).

— Поражение от Мальты должно привести сине-желтых в чувство?

— Без сомнения. Мне почему-то показалось, что наши ребята недооценили мальтийцев, в каких-то моментах берегли себя. Это был классный урок – и, главное, вовремя.

Сейчас все умеют играть в футбол. Государственная программа развития футбола существует во многих европейских странах. Жаль, что в этом списке нет Украины.