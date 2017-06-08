Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Сергей КОВАЛЕЦ: «Поражение от Мальты – классный и своевременный урок»

Сборная Украины недооценила мальтийцев, считает специалист

  • 08.06.2017 07:57
  • 423 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Sport.ua. Сергей Ковалец
© Sport.ua. Сергей Ковалец

Экс-полузащитник киевского «Динамо» сборной Украины Сергей Ковалец прокомментировал поражение сборной Украины в товарищеском матче с Мальтой (0:1).

— Поражение от Мальты должно привести сине-желтых в чувство?
— Без сомнения. Мне почему-то показалось, что наши ребята недооценили мальтийцев, в каких-то моментах берегли себя. Это был классный урок – и, главное, вовремя.

Сейчас все умеют играть в футбол. Государственная программа развития футбола существует во многих европейских странах. Жаль, что в этом списке нет Украины.

Источник — zbirna.com

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.