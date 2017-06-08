Сергей КОВАЛЕЦ: «Поражение от Мальты – классный и своевременный урок»

Экс-полузащитник киевского «Динамо» сборной Украины Сергей Ковалец прокомментировал поражение сборной Украины в товарищеском матче с Мальтой (0:1).
— Поражение от Мальты должно привести сине-желтых в чувство?
— Без сомнения. Мне почему-то показалось, что наши ребята недооценили мальтийцев, в каких-то моментах берегли себя. Это был классный урок – и, главное, вовремя.
Сейчас все умеют играть в футбол. Государственная программа развития футбола существует во многих европейских странах. Жаль, что в этом списке нет Украины.
Источник — zbirna.com
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