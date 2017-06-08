Blesk: «Украинский Месси» перейдет в Славию?»

Ты себя всей страной считаешь??)))) Чел сходи тогда в больничку! Там таких лечат!))) ...

С тобой. цыганюка,впервые обошлись как ты заслуживаешь, так что не ной

ждем комментариев от людей, которые будут говорить: «Зажрались, козлы!», – сказал Селезнев после ...

Барани, звідки ви взяли, що він її зараз повезе в Луганськ, а не після звільнення?

Всё правильно,но ни Мбокани не Беланда уже не будут в Динамо играть, потеряли их.

Витя а по каким признакам ты определил что Хацкевич начал принимать правильные решения игроки Дин...