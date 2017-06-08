Blesk: «Украинский Месси» перейдет в Славию?»

Пражскую «Славию» в летнее трансферное окно могут пополнить два футболиста сборной Украины.
Речь идет о 35-летнем опорном полузащитнике «Днепра» Руслане Ротане и 27-летнем левом полузащитнике «Шальке» Евгении Коноплянке.
Ротань – лидер команды и футболист с отличной техникой, считают чешские журналисты. А Коноплянку чехи и вовсе называют «украинским Месси», не забывая отметить, что он хорошо знает Ротаня по совместным выступлениям за «Днепр».
«Не могу исключать, что «Славия» подпишет одного-двух украинцев», – отметил глава правления клуба Ярослав Тврдик.
Ранее сообщалось, что «Шальке», недавно выкупивший контракт Коноплянки у «Севильи», постарается продать украинского хавбека в ближайшее время.
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