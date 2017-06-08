Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Blesk: «Украинский Месси» перейдет в Славию?»

Евгений Коноплянка и Руслан Ротань могут продолжить карьеру в Чехии

  • 08.06.2017 07:41
  • 119 просмотров
  • 0 комментария
Метки
profimedia.cz. Евгений Коноплянка
© profimedia.cz. Евгений Коноплянка

Пражскую «Славию» в летнее трансферное окно могут пополнить два футболиста сборной Украины.

Речь идет о 35-летнем опорном полузащитнике «Днепра» Руслане Ротане и 27-летнем левом полузащитнике «Шальке» Евгении Коноплянке.

Ротань – лидер команды и футболист с отличной техникой, считают чешские журналисты. А Коноплянку чехи и вовсе называют «украинским Месси», не забывая отметить, что он хорошо знает Ротаня по совместным выступлениям за «Днепр».

«Не могу исключать, что «Славия» подпишет одного-двух украинцев», – отметил глава правления клуба Ярослав Тврдик.

Ранее сообщалось, что «Шальке», недавно выкупивший контракт Коноплянки у «Севильи», постарается продать украинского хавбека в ближайшее время.

Источник

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.