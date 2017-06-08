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ТМ. Испания сыграла вничью с Колумбией

Избежать поражения испанцам помог гол Мораты в концовке встречи

  • 08.06.2017 07:27
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Товарищеский матч

Испания – Колумбия – 2:2
Голы: Сильва, 22, Мората, 87 – Кардона, 39, Фалькао, 55

Испания: Рейна, Пике (Деулофеу, 56), Альба (Сауль, 46), Аспиликуэта, Начо, Иньеста (Асенсио, 46), Ильярраменди, Сильва (Монреаль, 46), Коке, Педро (Витоло, 76), Аспас (Мората, 56).
Колумбия: Оспина, Арьяс, Армеро, Сапата, Санчес (Мурильо, 46), Хамес (Муриэль, 80), Санчес, Кардона (Морено, 67), Агиляр (Торрес, 67), Куадрадо (Искьердо, 88), Фалькао (Бакка, 77).
Предупреждения: Куадрадо (31), Альба (31), Сильва (36), Санчес (45), Армеро (71), Ильярраменди (90)

Источник — Sport.ua

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